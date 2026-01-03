為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨高雄市長初選政見會 賴瑞隆、許智傑：相信不會有人脫黨參選

    2026/01/03 17:15 記者翁聿煌／新北報導
    賴瑞隆出席民進黨高雄市長提名政見會，並於會後接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

    民進黨籍高雄市長參選人3日共同參加在民視舉行的政見發表會，賴瑞隆與許智傑事後受訪，不約而同認為4人都是受到高雄人的栽培，有機會參加市長選舉，相信不會有人因為沒被提名而脫黨參選。

    賴瑞隆受訪指出，4位參選人表現都很好，把過去所做的事情和對未來的願景充分展現，也看得出來大家對高雄的未來有很深的期待，這是黨內的良性競爭，不論結果如何，相信大家會全力團結守住高雄，這是高雄人對4人最大的期待。

    賴瑞隆表示，他相信4個人都受到高雄人的長期栽培，4人也在立法院併肩作戰，一起守護高雄、守護台灣，大家都深知高雄今年的市長選戰，不只影響到高雄的發展，更影響到台灣的未來，所以他相信4位同志在初選後仍會團結一致，不會有脫黨的狀況。

    許智傑受訪時開玩笑稍稍抱怨，會場讀稿機的字太小，害他看不清楚，必須靠自己的記憶論述政見，他在政見會一開始先唱歌，是希望高雄是科技、經濟、魅力、歡喜的城市，展現高雄人的古意、樸實和歡喜的特質，他除了要推動科技經濟的進步價值觀，也要推動魅力、歡喜的生活價值觀。

    許智傑說，他當選高雄市長會全力推動AI科技，他認為AI科技絕對不會導致高雄的工作機會減少，AI反而會創造更多的工作機會，台積電與上下游供應鏈，使得原本5千人的廠，創造出4萬人的工作機會。

    許智傑表示，AI產業是高雄最大利多，比北部的發展條件更好，他已經在推動包括AI漁業、農業、商圈、智慧醫療和健檢，AI可以應用於百工百業，尤其是對傳統產業，可以讓企業節省人力，賺更多錢，他當市長一定會讓高雄有更多工作機會。

    許智傑說，他很放心4人中不會有人脫黨參選，因為4人都很有君子風度，他有信心最後4人一定能整合。

    許智傑出席民進黨高雄市長提名政見會，並於會後接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

    熱門推播