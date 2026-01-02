Cheap談泰柬衝突 泰國觀察粉專砲轟：淪中國認知作戰協力者

「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」指出，Cheap表面上是在「講歷史」，實際上卻完整複製了中國最熟悉的一套邊境敘事模板，成為中國認知作戰的協力者。（取自粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」」）

泰國與柬埔寨長達數週交火後，近日終於二度達成停火協議。網紅Cheap近日在YouTube發表新片，講述泰國、柬埔寨為什麼會打起來。不過，長期耕耘泰國的粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」，昨（1）日發文指出，Cheap表面上是在「講歷史」，實際上卻完整複製了中國最熟悉的一套邊境敘事模板，成為中國認知作戰的協力者。

「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๋า」昨日發文表示，他不會說Cheap「親中」，但他要直接了當地說：「這支影片在台灣的語境裡，正在客觀上成為中國認知作戰的協力者。」第一個陷阱就是把「現代衝突」說成「千年宿命」，把泰國與柬埔寨說成是「千年的世仇」，忽視「現在誰在操作衝突」的問題，並退回到「歷史太複雜」。「這就是典型的敘事偷換。中國在南海、西藏、邊境問題上，用的就是一模一樣的手法。」

請繼續往下閱讀...

粉專指出，第二個陷阱是把「殖民地圖」變成一切的元兇，把現代政治責任，全部外包給「歷史」，今天的軍事對峙，好像誰也不用負責，這一套，和中國最愛說的「都是帝國主義留下來的問題」邏輯完全一致。

第三個陷阱，粉專指出，Cheap影片假中立地指出「兩邊都一樣」，影片最後用柏威夏寺只是兩國政客的「政治提款機」一句話收尾，但這句話聽起來中立，實際上最危險，這種抹平差異、「大家都一樣壞」的說法，正是中國對外敘事最愛用的去責任化話術。

粉專指出，之所以會說Cheap影片是幫中國認知作戰，因為這支影片完整符合中國邊境敘事的三個核心公式：第一、歷史拉長；第二、責任模糊；第三、現實淡化。這套敘事一旦被台灣觀眾內化，觀眾會覺得邊境衝突很正常、民族對立不可避免、主權爭議沒有是非、強國「維權」只是歷史延續，而這正是中國希望台灣社會習慣的思考方式。

粉專表示，他要講一句不討喜，但必須講的話：「我不認為是有利益關係。但認知作戰從來不需要利益關係。」只要用了錯誤的框架、複製了威權敘事、把現代權力問題說成歷史宿命，「你就已經在『效果上』幫了忙。」

粉專貼文下方，有一名自稱台師大歷史學博士的網友留言表示，Cheap在歷史學界根本沒學研成果跟價值。他痛批：「只會拿著我們歷史學科的幌子去賣弄，然後這些年言論一直在搞亂社會秩序，請大家不要把他當成我們歷史學領域的人，他只是個假裝懂歷史的騙子。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法