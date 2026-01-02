藍白封殺譴責中國軍演提案 陳培瑜：在野黨對著中共下跪求和

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

中國近日在我國周邊舉行聯合軍演，升高區域緊張情勢。立法院民進黨團今（2日）於院會提案，嚴厲譴責北京破壞和平，自證為破壞國際秩序的「麻煩製造者」；並呼籲立法院秉持「同島一命」精神，朝野不分黨派共同支持國防戰力與社會韌性，也籲請國際社會正視威權主義擴張風險。對此，民進黨立委陳培瑜表示，有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。

陳培瑜在臉書PO文表示，民進黨團提案譴責中共軍演，藍白否決提案，不敢譴責中共軍演，中共統一台灣的企圖越來越明顯，只要不支持統一、主張「中華民國」存在，在中共眼中都算「台獨」。中共也表明，這次圍台軍演就是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

陳培瑜指出，中共屢屢侵害我國主權、單方面破壞台海和平的蠻橫作為，已經引起許多國家的強力譴責。首當其衝的台灣，更是應該不分黨派、齊心對外，共同譴責中共，所以民進黨團在今天院會中，提出譴責中共軍演案，但藍白卻否決。

陳培瑜續指，不只是譴責中共軍演，其他民進黨提出的福國利民法案，也再次遭到藍白阻擋，包含行政院版財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算、被擋了將近800次的立委赴中報備的國安法案。

陳培瑜直言，如果在野黨的監督是理性的，我們絕對願意好好坐下來討論。但面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責，更多次阻擋其他攸關民生與國防安全的法案，連討論的機會都不給，有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。

