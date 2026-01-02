黃敏惠率隊參香 邀白沙屯媽祖再抵嘉贊境

嘉義市長黃敏惠（前排左四）、議長陳姿妏（前排左五）等人今到拱天宮參拜。（嘉義市政府提供）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2023年曾到嘉義市贊境，在剛經歷Covid-19嚴峻疫情的恢復期，為嘉義市民帶來滿滿祝福。嘉義市長黃敏惠今與議長陳姿妏率隊前往拱天宮參香，邀請媽祖今年乘坐「粉紅超跑」鑾轎再度蒞臨嘉義市贊境賜福。

黃敏惠、陳姿妏今與嘉義市大福興宮主委曾東本、多名議員、里長、信眾等上百人，到拱天宮參香，受到拱天宮主委洪文華等人熱烈接待。

請繼續往下閱讀...

黃敏惠說，感謝嘉市大福興宮與雲林至善協會牽線，在嚴峻疫情後，2023年促成白沙屯媽祖到嘉義市帶給嘉義市祝福、給市民勇氣；2025年嘉義市受丹娜絲颱風嚴重侵襲，祈願媽祖今年能再次抵嘉贊境，給嘉義市更多祝福。

洪文華表示，之前去嘉義市贊境感受到嘉義市宮廟、市民熱情，媽祖所到之處受熱烈歡迎與接待，印象非常深刻。此次嘉市長、議長、上百位鄉親再度邀請，將在委員會提出討論，希望能再次促成白沙屯媽祖到嘉義市賜福。

嘉義市長黃敏惠（右）受到拱天宮主委洪文華（左）熱情接待。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法