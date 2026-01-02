卓榮泰譴責案、吳釗燮自請下台案 藍白挾人數優勢院會通過

立法院院會今天處理台灣民眾黨團所提出的兩公決案，包括行政院長卓榮泰譴責案、國安會祕書長吳釗燮自行請辭下台案，兩案表決結果分別為贊成55人和反對48人、贊成52人和反對48人，兩案藍白皆以人數優勢表決通過。（記者田裕華攝）

立法院院會今天處理台灣民眾黨團所提出的兩公決案，包括行政院長卓榮泰譴責案、國安會祕書長吳釗燮自行請辭下台案，兩案表決結果分別為贊成55人和反對48人、贊成52人和反對48人，兩案藍白皆以人數優勢表決通過。

卓榮泰譴責案，民眾黨提案內容指出，依憲法第五十三條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，惟卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告卓榮泰院長：「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮自請下台案，民眾黨提案內容指出，吳釗燮機要何仁傑因洩漏外交機密予中共被起訴並求處重刑，對國家安全與我國外交造成重大打擊，但吳釗燮迄今神隱，迴避國會監督，破壞我國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，爰建請院會作成決議：「吳釗燮秘書長自行請辭下台，負起應有之政治責任，以符合責任政治之基本原則」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法