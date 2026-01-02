為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共軍演習釋「101空拍照」 德國之聲查核：有誤導性

    2026/01/02 15:09 即時新聞／綜合報導
    中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」的影片。（圖擷取自 微博）

    中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」的影片。（圖擷取自 微博）

    解放軍東部戰區去年12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片。對此，外媒德國之聲表示，德國之聲事實查核結果認定此主張具有誤導性。

    根據德國之聲報導，共軍官方微博「中國軍號」發佈以「無人機視角」拍攝到台北101影片，關於共軍的影片是不是盜用台北市內湖區碧山巖地區的監視器畫面，德國之聲對照往年從碧山巖拍攝101的攝影作品，發現淡水河不會出現在前景未至，因此監視器的說法不成立，而共軍影片開頭有1架無人機被推出機庫，從外形判斷應該是TB-001；解放軍東部戰區確實配有這款無人機，而且只有一處：火箭軍六十一基地。

    德國之聲團隊對照Google Earth在2025年6月10日的3D影像，與共軍的影片比對，會發現兩者的影像無明顯出入，這代表可能是9月之後拍攝，畫面中可以看到淡水河口，應該是透過飛行器遠距離拍攝，而非共軍所稱「俯瞰」台北101的說法，有誤導民眾之嫌，因為攝影視角並非來自台北上空，較可能是在淡水河口之外甚至台灣海峽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播