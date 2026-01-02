共軍演習釋「101空拍照」 德國之聲查核：有誤導性

中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」的影片。（圖擷取自 微博）

解放軍東部戰區去年12月29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片。對此，外媒德國之聲表示，德國之聲事實查核結果認定此主張具有誤導性。

根據德國之聲報導，共軍官方微博「中國軍號」發佈以「無人機視角」拍攝到台北101影片，關於共軍的影片是不是盜用台北市內湖區碧山巖地區的監視器畫面，德國之聲對照往年從碧山巖拍攝101的攝影作品，發現淡水河不會出現在前景未至，因此監視器的說法不成立，而共軍影片開頭有1架無人機被推出機庫，從外形判斷應該是TB-001；解放軍東部戰區確實配有這款無人機，而且只有一處：火箭軍六十一基地。

德國之聲團隊對照Google Earth在2025年6月10日的3D影像，與共軍的影片比對，會發現兩者的影像無明顯出入，這代表可能是9月之後拍攝，畫面中可以看到淡水河口，應該是透過飛行器遠距離拍攝，而非共軍所稱「俯瞰」台北101的說法，有誤導民眾之嫌，因為攝影視角並非來自台北上空，較可能是在淡水河口之外甚至台灣海峽。

