批民眾黨狂打少子化辦公室 林智群列2重點打臉黃國昌：還有良心嗎？

台灣面臨人口老化與少子化的嚴峻挑戰，成為政府施政焦點之一，近年政府也陸續推出相關的政策及應對措施，不過民眾黨主席黃國昌日前批評，民進黨政府的少子化辦公室從沒成立，只會做大內宣，還稱少子化預算4484億流向不明。律師林智群為此發文提出兩點反駁，並強調，民進黨為了應對少子化，從2017年到2025年逐年編列預算，很多爸媽都有收到錢，他質疑「黃國昌暗示這些錢都被民進黨拿走了，還有良心嗎？」

林智群在臉書發文指出，民眾黨最近在打少子化辦公室，黃國昌說民進黨搞一個辦公室（少子化辦公室）拿了4000億元，在社群上可看到網軍人頭帳號一直洗。

林智群為此提出2點，其一「辦公室費用沒那麼貴，辦公室電腦不用錢？不用租金？花幾億元嫌貴，難道要公務員在路邊擺攤辦公嗎？」

其二，民進黨為了應對少子化，從2017年到2025年逐年編列「育兒津貼」、「公托補助」、「不孕症補助」，0-5歲政府一起養。育兒津貼第1名子女每月5000元，第2名子女每月6000元，第3名以上子女每月7000元，很多爸媽都有收到錢，他批評「黃國昌暗示這些錢都被民進黨拿走了，還有良心嗎？」

林智群也質疑，從政不是要服務人民嗎？黃國昌、民眾黨這些人從政的初衷就是這樣胡說八道鬼扯嗎？如果有證據證明真的錢進民進黨口袋，黃國昌怎麼不去告？

