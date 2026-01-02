涉跨國洗錢！雨刷老婆名牌包包牆 竟有8成假包

涉跨國洗錢雨刷老婆名牌包包牆，竟有8成假包！（圖由警方提供）

曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，與中國籍妻子唐斯蓉涉跨境洗錢，規模高達225億元，被橋頭地檢署起訴，查緝過程意外曝露蔡夫妻生活奢華，查扣豪宅2棟、土地4筆、名牌包85件、3支勞力士名表，檢警透露唐女還用名牌包包覆整面牆，相當迷戀名牌包。

檢警查扣蔡夫妻2人不法所得，包扣押土地4筆、房產2處，市價值就高達1.5億元，另有市價約200多萬元的賓士CLA轎車，以及家中搜出愛馬仕、香奈兒、LV、Dior、Goyard等各式名牌包約85個，還有每支市價約50萬元的勞力士「水鬼」及「天行者」名表3支、金飾以及現金上百萬元等。

不過，85個名牌包經鑑定竟有8成是假貨，其中1個愛馬仕藍色小提包，連鑑價人員初估就高達百萬，頗難分辨真假，至於為何有8成假包。

此外，檢警查扣到3支勞力士名表，其中勞力士「水鬼」及「天行者」名表，市價就高達50萬元，但有1支勞力士表是假貨。

因目前唐斯蓉逃亡出境遭通緝中，專案人員無法得知她是被騙買到假包？還是用假包魚目混珠？檢警持續追緝唐女到案，因夫妻2人涉嫌洗錢，收入非常驚人，生活豪奢也令鄰居側目。

檢警查出唐斯蓉疑以暱稱「美美」，被控在通訊軟體群組指揮大規模洗錢，房間內也滿是Gucci、愛馬仕、LV、Dior等名牌包，目前掌握她已飛至越南，中華民國護照註，不排除她在越南另起爐灶，進行跨國博弈洗錢，或逃回中國湖南老家躲避查緝，檢警將透過司法互助管道持續緝拿歸案。

85個名牌包經鑑定竟有8成是假貨，其中1個愛馬仕藍色小提包，連鑑價人員初估就高達百萬。（圖由警方提供）

涉跨國洗錢雨刷老婆迷名牌包，生活十分奢華。（圖由民眾提供）

