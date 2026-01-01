中國若犯台美軍不登島 前五角大廈官員胡振東曝「1原因」：台灣是美國關鍵

前美國國防部官員胡振東。（資料照）

前美國國防部官員胡振東近日接受《華視》專訪，面對主持人陳信聰提問台海戰爭如果爆發，美軍到底會不會來台灣？胡振東坦言，美軍不會到台灣「本島」，因為台灣其實有足夠的防禦資源，美軍登島反而會造成指揮混亂。他指出，到時候美軍及盟軍會在台灣周邊協防，摧毀來自陸、海、空的所有威脅。

胡振東在訪談中提到，如果戰爭爆發，台灣初期會非常混亂，這些情況都已經研究過。如果美軍馬上來台灣，會讓混亂更嚴重。他指出，美國的協助不必登上本島才能進行，台灣有足夠的資源可以自我防衛，其實已經足夠，美軍登島只會讓台灣一邊作戰還要邊照顧登島的美國人。

請繼續往下閱讀...

胡振東指出，若爆發戰爭，美國會在台灣周邊執行防衛台灣的任務，在菲律賓、日本基地部署的兵力會到台灣附近，接著摧毀無論來自空中、陸地或是海上的威脅。他還說：「人們說『美國不會到台灣來』，你說得對，我們不會到台灣本島來，但我們會在台灣周圍協助保衛」。

「台灣需要的只是這個！」胡振東指出，屆時台灣只要專心面對從海峽正面來的中國軍隊就夠了，美軍以及其他盟軍如日本、澳洲會守住側翼，沒有任何外國部隊需要進入台灣本島，真正可能會進入台灣的外國力量，可能就是20、30人左右的聯絡/協調小組進駐台灣指揮中心，確保能協調行動、協調作戰。

如果中國不惜一切代價攻台 台灣撐得住嗎？

胡振東表示，台灣與中國，不像烏克蘭與俄羅斯土壤相接，進攻方還可以靠著山丘、樹木隱蔽。台灣海峽是無處躲藏的，若中國連續攻台兩、三個月，台灣海峽會成為「地獄景象」，共軍在空中或海上的所有目標都會被攻擊、摧毀，「共軍存活不下來的，中國撐不住那種戰損」，他還說：「所以共軍能撐過兩、三個月嗎？我不這麼認為。」

胡振東更進一步表示，當共軍戰損來到30%、40%，一旦失去所有大型艦艇，他們就不可能再打下去，不可能還有辦法跨海過來。而中國如果用直升機或空降作戰，台灣擁有數千枚刺針飛彈，一旦飛機接近，飛彈手可以躲在任何一棵樹後面發動攻擊。

胡振東指出，當他還在華府時就知道，台灣是美國的關鍵，如果美國無法幫台灣撐住，在亞太地區的威望就會歸零，美國的盟友會開始發展核武並想辦法自我防衛，亞太地區的國家如菲律賓、馬來西亞、越南會開始聽從中國，因為區域內不再有國家或國際組織能制約中國，所以國際秩序會崩潰，到時候美國必須退回關島與夏威夷，「我們不能讓這件事情發生，因為整個區域在經濟、軍事上都對我們太重要了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法