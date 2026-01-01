為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    從沒自稱「媽媽市長」？ 盧秀燕跨年喊「馬麻愛你」 網罵爆：噁心

    2026/01/01 16:05 即時新聞／綜合報導
    盧秀燕大喊「馬麻愛你」。（取自台中跨年直播）

    台中市長盧秀燕長期以「媽媽市長」自居，希望以親切形象包裹政治。不過，其實她過去曾說過「從來沒自稱媽媽市長」，往後每當盧秀燕自稱「媽媽」，這段發言就會重新被挖出檢視。昨日台中跨年活動，盧秀燕上台時大喊「馬麻（媽媽）愛你！」也引發現場主持人一同鼓譟大喊。影片流出後，網友紛紛大罵：「噁心」、「要不要臉！」

    盧秀燕2019年被議員質詢時表示，自己從來沒有自稱是「媽媽市長」，不曉得為什麼大家這樣叫？她當時還說「媽媽市長」是溢美之詞，「我寧願大家叫我小名，叫小燕、叫燕子、叫秀燕都可以」。

    昨日盧秀燕出席台中跨年晚會活動，距離2025年結束還有大概兩分多鐘時，受邀到台上致詞，而她只對全場喊話「馬麻愛你」4字，並高高舉起雙手擺出「愛心」動作，她身後市府官員也紛紛跟上，主持人阿KEN、蔡尚樺也興奮大喊：「哇！2026媽媽愛你」、「耶！媽媽愛你！」

    相關影片被轉至社群媒體後引發熱議，網友紛紛留言表示：「超噁心」、「之前不是否認自己是媽媽，現在又說自己是馬麻」、「不是說從來沒有自稱自己是媽媽市長」、「我才沒有這種媽媽」、「自打臉都不覺得不好意思」。

