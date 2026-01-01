2張紙討1.25兆？王定宇提3點說明打臉 嘆讀書用腦真的不犯法

民進黨立委王定宇3點說明所謂的2張紙要討1.25兆，強調「讀書用腦真的不犯法」。（資料照）

藍、白陣營第五度聯手封殺1.25兆的國防特別預算，稱兩張A4紙就要1.25兆預算，放行才對不起台灣民眾；對此，民進黨立委王定宇3點說明，直言「讀書用腦真的不犯法」。

立委王定宇在臉書表示，沒有所謂的「沒有明細、二張紙要1.25兆、空白授權、先通過再講買什麼」，他提3點說明，首先每年的年度總預算都有明細，藍白一樣阻擋不付委審查，2026年的總預算，包括國防預算，明細項目都有，各部會的預算書疊起來幾乎半個人高，至今仍然被藍白在程序委員會阻擋不付委審查總預算。

第2點，所有的特別預算，不管是「花蓮馬太鞍災後重建特別條例」或是「國防強化特別條例」都是一樣，必須先通過「特別條例」，然後才能根據「特別條例」編列「特別預算」預算明細、項目送立法院審查，而且是實質逐項審查，項目和預算額度可以刪減凍。

王定宇強調，國防提升的8年期共1.25兆（每年平均1600億）的特別預算，現在是連「條例」都被藍白擋在程序委員會不付委審查，根本還沒有到審查預算和項目的階段。

最後是台美軍購部分，王定宇以前總統蔡英文時期為例，揭從小英政府開始，幾乎都是購買美軍現役裝備，價格也與美軍相同，而履約是到了節點，我方才會付節點的錢，沒有付錢不給貨的情形（有點像預售屋方式），而目前除了三個項目進度延遲外，其餘都已經如期執行。

王定宇嘆，只能說讀書用腦真的不犯法，如果甘願被騙是笨，若是配合帶風造謠就是壞。

