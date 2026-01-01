出席《冠軍之路》包場 賴瑞隆盼高雄隊團結邁向勝利

南方問政聯盟主辦《冠軍之路》包場活動。（記者葛祐豪翻攝）

描述台灣棒球英雄拿下世界12強冠軍的紀錄片《冠軍之路》，於元旦正式首映，爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，應邀出席南方問政聯盟主辦的包場活動，他表示近期台灣社會歷經紛擾，面對多重挑戰，盼在新年的起點，以一份能讓彼此更團結的感動，邁向新局迎接勝利。

賴瑞隆指出，《冠軍之路》以細膩影像，重現台灣隊從一開始不被看好，到一路調整、咬牙、挺進，最終站上世界冠軍的歷程；影片所呈現的不只是勝利結果，更是面對壓力不退縮、遭遇低潮不放棄、在質疑中仍全力以赴的韌性與信念。

主辦方也邀請復興國小少棒隊到場觀影，為鼓勵孩子們勇敢逐夢；賴瑞隆同時分享自己求學時期，曾投入鉛球等項目並獲獎的經歷，強調「夢想不會因為年紀小就遙不可及，挑戰也不會因為努力就立刻消失」，只要願意拚、願意相信隊友也相信自己，就一定能邁向目標，打出屬於自己的精彩與感動。

賴瑞隆並向龍男導演致意，肯定其拍攝過程克服重重困難，才得以留下珍貴畫面、完成作品，並引用中華職棒會長蔡其昌的話「你不能只有在贏的時候才愛他們」，強調這份感動應化為彼此的承諾，不只在贏球時才支持球員。最後，賴瑞隆盼「高雄隊在新年共同邁向勝利」；市民像一支隊伍並肩作戰，為未來持續向前、打出全壘打迎接勝利。

龍男導演指出，台灣的冠軍之路不好走，國內的棒球已經發展百年，直到2024年終於邁向冠軍之路，讓全世界知道台灣隊的實力，這也仰賴著全體台灣人支持而來。他也感謝運動選手出身的賴瑞隆，在立委任內推動諸多全民運動。

出席的立委李昆澤說，台灣邁向冠軍的旅途有很多動人溫暖的故事，從2013經典賽的遺憾，歷經11年的努力，再次揮出全力的一擊；立委李柏毅也細數台灣的棒球發展史，強調棒球不但能凝聚人心，更能讓人重拾勇氣，盼藉由觀賞電影讓大家帶著這股感動，與高雄隊共同打拚。

本次活動由南方問政聯盟市議員何權峰、簡煥宗、黃彥毓、湯詠瑜、邱俊憲、張勝富等人主辦，除了三位立委到場，市議長康裕成、議員黃文志，與議員參選人蔡秉璁、黃敬雅及尹立皆應邀出席觀影。

賴瑞隆（左）向《冠軍之路》導演龍男（右）加油打氣。（記者葛祐豪翻攝）

