曹西平遺產全給乾兒子恐難如願 王婉諭：支持廢除「兄弟姊妹特留分」

資深藝人曹西平在昨（29）日驟然離世，享壽66歲。（圖擷取自臉書）

資深藝人曹西平在昨（29）日驟然離世，享壽66歲，其生前未婚無子、與家中親兄弟多年不往來，還曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居的乾兒子，然而恐因現行《民法》難以實行，消息引發各界關注。對此，時代力量黨主席王婉諭再度公開表態，支持廢除遺囑中的「兄弟姊妹特留分」。

曹西平驚傳猝逝噩耗震驚各界，王婉諭今日下午在社群平台發文哀悼，同時提到看到讓她感到相當心酸的後續報導。她提到，曹西平終生未婚、膝下無子，因此警方通知曹西平還在世的兄長，卻被對方表明不願處理後事，「因為相關程序需要家屬授權，在一時無人出面之下，只能暫時以比照無名屍的方式處理。」

王婉諭指出，曹西平過去曾多次提到，父親晚年主要由他1人照顧，房貸也是他獨自承擔，手足卻幾乎沒有出現；更讓他難以承受的，是在一切結束之後，反而迎來質疑與指責，最終讓他選擇與家人幾乎斷絕往來，「這些家庭裡的真相，外人無從置喙。且逝者已逝，真相也未必能被我們完整理解。但是，我們至少應該要尊重逝者意願。」

王婉諭表示，曹西平返台後的日常生活多由乾兒子陪伴、照料，他曾說過與乾兒子雖然沒有血緣關係，但對方「比親生兄弟更像家人」，也曾清楚表達倘若自己離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子，「我不知道他最後有沒有來得及這麼做。不過，真正的問題是，在台灣的現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被『血緣』推翻。」

依照台灣現行《民法》繼承編規定，如果沒有配偶、子女，父母也不在，兄弟姊妹就是法定繼承人；即便遺囑已將財產留給非法定繼承人，兄弟姊妹仍可依法主張特留分，取得應繼分的1/3。王婉諭強調，這條規定也導致「亡者遺體」也是遺產的一部分，由繼承人公同共有，無法交由無法定關係的友人、夥伴或伴侶來處理。

王婉諭直言，曹西平生前的遺願，很可能因法律無法如願，也提到任何故事都無法被簡化成誰對誰錯，「如果當一個人已經清楚表達自己的遺囑，法律是不是應該要更大程度地尊重這份選擇？特留分在過去也許有它的時代背景，但走到今天，『成年兄弟姊妹』是否還需要被法律強制保障，社會早就該重新討論，共識也越來越明確。」

王婉諭強調，台灣是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家，而她則支持廢除《民法》規定的「兄弟姊妹」特留分，本月初法務部也坦言現行制度確實跟不上時代，並承諾明年初啟動修法，「我要再次呼籲，不分行政、立法，我希望朝野能夠一起努力，儘速通過修法。至少，別讓逝者的意願，再被冷漠的血緣輕易推翻。讓每一個台灣人，都可以有選擇權，把身後的一切留給自己所愛的人。」

