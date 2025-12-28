為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝衣鳯表態參選彰化縣長 洪榮章、柯呈枋：良性競爭尊重黨機制

    2025/12/28 20:50 記者劉曉欣／彰化報導
    前立委柯呈枋強調，對於任何願意為彰化承擔的人，都給予尊重。（取自柯呈枋臉書）

    前立委柯呈枋強調，對於任何願意為彰化承擔的人，都給予尊重。（取自柯呈枋臉書）

    國民黨立委謝衣鳯今天（28日）首度表態參選彰化縣長，不再是用「謝謝」2個字帶過各界關切，對此，已率先表態爭取藍營提名的前彰化縣副縣長洪榮章、前立委柯呈枋都表示予以尊重，尊重黨的機制。

    洪榮章現為彰化縣工策會總幹事，柯呈枋現任縣府參議，2人都比謝衣鳯早表態要爭取提名，也在全縣掛起看板，但民進黨在彰化縣進行「類初選」的對比式民調作業時，卻都沒有在對比名單內，民進黨的「假想敵」就只有當時未表態的謝衣鳯。

    在獲知謝衣鳯表態參選後，洪榮章表示，相信黨中央會有公平公正的處理程序，一切尊重黨中央的機制辦理。

    柯呈枋則強調，對於任何願意為彰化承擔的人，都給予尊重，因為民主政治，本來就該有良性競爭；他將會繼續用行動證明，他願意走入鄉親生活、與鄉親站在一起，面對產業、就業、照顧與基層最真實的需求，讓美好彰化持續向上，接棒繼續改造彰化，

    國民黨立委謝衣鳯今天（28日）首度表態參選彰化縣長，前彰化縣副縣長洪榮章表示，相信黨中央會有公平公正的處理程序。（取自洪榮章臉書）

    國民黨立委謝衣鳯今天（28日）首度表態參選彰化縣長，前彰化縣副縣長洪榮章表示，相信黨中央會有公平公正的處理程序。（取自洪榮章臉書）

