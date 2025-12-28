為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    直擊雲豹裝甲車基地！ 賴總統：國防自主行銷全世界不是夢

    2025/12/28 20:47 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德接受三立新聞節目專訪今晚播出，前進雲豹八輪裝甲車基地——國防部軍備局209兵工廠接受訪問，並向國人闡述我國推動國防自主的成果。（圖由總統府提供）

    總統賴清德接受三立新聞節目專訪今晚播出，前進雲豹八輪裝甲車基地——國防部軍備局209兵工廠接受訪問，並向國人闡述我國推動國防自主的成果，不只能自主研發、生產、修復、升級，台灣產業也已做好準備，組成產業聯盟，並成功打入世界數一數二產業鍊，若持續推廣，國防工業自主產品行銷全世界，是非常有可能的。

    賴清德帶領電視台走訪我國輪型裝甲車的生產基地——國防部軍備局209兵工廠，知名的雲豹八輪裝甲車，以及40榴彈砲、30鏈砲等裝甲車都在此生產。賴說，國防預算不單純是一組數字，背後有非常真實的國防武器裝備的意義存在，如果我們能給國軍數量夠、質量精的國防武力，國軍自然可以保護國家安全。

    賴清德指出，自行研發、製造就是我們的目標，國防自主行之有年，過去兩蔣時代，我們有中科院、台船、漢翔公司，也有亞航等，只不過馬總統8年任內，因為國家戰略不一樣，國防預算不斷減少，到蔡總統上任才重新提高，除了對美國跟國際的軍事採購以外，也非常強調我們的國防自主。

    賴清德表示，未來因應外來挑戰所需求的國防武器，我們可以透過國際合作，自己研發設計、生產製造、自己修復，也可以隨時升級，讓國防武器更加精良，提供量足質精的武器給國軍弟兄，還能進一步持續帶動台灣經濟發展，造就台灣下一座「護國神山」。

    賴清德說，因應中國、俄羅斯和北韓的威脅，民主陣營都非常強調要排除紅色供應鏈，台灣是民主國家，站在中國威脅的第一線，台灣的科技產業、基礎工業都非常強，未來我們除了保護自己國家的安全，也可以融入國際的國防工業中，對台灣的產業發展也非常重要。

    賴清德表示，全世界能夠建立國防自主的國家應該不超過10個，台灣是其中一個，過去國民黨執政時代，我們有台船、漢翔，研發有中科院，修復有亞航等，我們有相當好的重工業的基礎，未來國防自主的範圍除了航太、衛星通訊等飛機炮彈外，更進一步是水面無人艇、無人潛艇、機器人，這都是我們的方向。

    賴清德表示，台灣產業已經做好準備，中部有上百家產業成立「機器人大聯盟」、嘉義縣也有「無人機產業聯盟」，都已對焦國家政策，並成功打入美國Skydio、法國Parrot等世界數一數二產業鏈，如果持續推廣，國防工業自主產品行銷全世界，是非常有可能的。

    總統賴清德接受三立新聞節目專訪今晚播出，前進雲豹八輪裝甲車基地——國防部軍備局209兵工廠接受訪問，並向國人闡述我國推動國防自主的成果。（圖由總統府提供）

    總統賴清德接受三立新聞節目專訪今晚播出，前進雲豹八輪裝甲車基地——國防部軍備局209兵工廠接受訪問。（圖擷取自YouTube話時代人物）

    熱門推播