藍白4度卡國防預算審查 賴清德：如何相信「鄭習會」沒前提？

賴清德總統質疑，如果沒有理由地阻擋國防預算、阻擋國安法制，要社會如何相信鄭主席跟習主席的見面沒有前提條件呢？（擷取自YouTube話時代人物）

本報月初曾披露，「鄭習會」農曆年前後展開，北京並提出反對賴政府國防特別預算、阻止國安法制等「3張門票」作為前提；賴清德總統在今晚播出的電視專訪質疑，國民黨已否認3項前提，我們不妨觀察看看，如果沒有理由地阻擋國防預算、阻擋國安法制，要社會如何相信鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件呢？

針對藍白因要求總統到國會接受答詢未果，四度封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」付委審查，賴清德表示，如果有必要，他非常樂意依憲法及憲法法庭的裁判程序赴立院國政報告，但沒辦法「一問一答」，因為這違反憲法法庭的裁判，不是他刻意不願意報告，如果他破了先例，未來的總統恐怕也必須這樣做，憲政體制一旦混亂，不是國家社會之福。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，解鈴還須繫鈴人，既然在野黨跟台灣還有國際社會說自己贊成國防預算，就應該進行審查，哪一項認為不需要，可以拿出來討論，台灣社會絕對容許立院朝野黨團討論，也有足夠的專業知識去了解，反對的項目到底有沒有道理。

賴清德提到，他比較擔心的是「鄭習會」的報導是否驗證、屬實，傳出中國以「擋國防預算、擋國安法制、放棄反共」作為國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平見面的前提，當然國民黨已經否認，我們不妨觀察看看，如果沒有理由地去擋國防預算、擋國安法制，要社會如何相信，鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件呢？

賴清德表示，他沒有放棄，會持續跟在野黨溝通，我們要求國軍弟兄姊妹站在第一線守護國家，一定要提供量要夠、質要精的武器，這樣才對得起他們，他們才有能力保護國家安全；只有國防力量夠的時候，我們也才有辦法進行兩岸交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法