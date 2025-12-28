「老爸！一切都圓滿了」張宏年告別式低調舉行 兒發文送最後一程

台中市前議長張宏年本月16日辭世，家屬今天低調舉辦告別式，雖沒有安排公祭，仍有200多人到場送別拈香。（資料照）

台中市前議長張宏年本月16日清晨在家中辭世，享壽73歲，張宏年近年遭遇盛唐中醫鉛中毒事件後，健康狀況走下坡，目前官司還在訴訟中，台中地檢署檢察官當天相驗後，認定死因不明，本月23日安排解剖並送法醫研究室進行鑑定，報告尚未出爐，家屬今天低調舉辦告別式，並未安排公祭，不過包括台中市長盧秀燕等200多人仍到場送他最後一程，兒子張彥彤則發文「老爸！一切都圓滿了」送別父親。

前台中市議長張宏年16日當天清晨5點左右，擔任議員的兒子張彥彤叫他時，沒有回應，進一步檢視發現沒有呼吸心跳、已經過世，向警方報案。

因2020年7月爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，張宏年和家人吃了含有鉛的中藥，身體一直未好轉，死亡當天相驗後檢察官認為死因不明，加上還有官司訴訟，經與家屬討論後安排23日進行解剖，檢體並送法醫研究室進行鑑定，以釐清死因，報告尚未出爐。

家屬今天低調在私人會館舉辦告別式，未安排公祭，僅在家祭前開放親友拈香，包括盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨立委羅廷瑋、黃建豪等藍營要角均到場致意，約200多人前來。

張彥彤今天也在臉書發文表示，「老爸！一切都圓滿了！若有來世、希望能再與您相遇！感謝所有關心我們的好朋友，請原諒我們用如此低調的方式送別家父，因為這是家父的人生結業式，家人希望以寧靜祥和的心情送最後一程。感謝一直陪伴我們的好友，彥彤銘記在心。」

