走進「雲豹與他們的產地」 賴清德揭國防自主3大關鍵

總統賴清德前往國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視專訪。（圖由總統府提供）

賴清德總統接受新聞台專訪，這次不在棚內、總統府接見廳或會議室，而是把鏡頭拉到「雲豹與他們的產地」——國防部軍備局生產製造中心第209廠本部，據悉是國安會與國防部高層反覆討論後的共識。總統府發言人郭雅慧受訪說，目的是希望透過國車國造的實地場景，與國人一起見證台灣推動國防自主的進程與具體成果，藉此能夠更理解提升國防的重要性，這些投入的預算不單是數字，而是要在第一線保衛國軍弟兄姐妹生命、捍衛國土的重要裝備，更是國家發展國防軍工產業的關鍵基地。

知情人士分析，總統在軍備局接受專訪有3個意義，首先，第209廠長期負責國軍輪型戰甲砲車之研發生產，深具歷史意義，其前身是陸軍戰甲車發展中心，2022年編成「第209廠」，長期負責國軍輪型戰甲砲車的研發與生產，也因研製「雲豹」八輪甲車廣為人知，被形容為「雲豹與他們的產地」。換言之，這裡不是展示模型的展間，而是國車國造的產線現場：從設計、製造、組裝到品管與測試，一條龍流程俱全，連生產線管理、測試設備都在同一個場域內完成。

第二、最能詮釋國防自主的關鍵基地。知情人士說，這個場景可以把「國防自主」定義得更完整，209廠的主要產品零附件，除引擎與變速箱本體需外購，其餘多由國內廠商供應，並與工研院等單位推動「輪轂」等82項軍品認試製作業，總統也進一步闡述，國防自主不是只在「買到什麼武器」，更重要的是把軍工供應鏈、製造能力、維修與後勤韌性扎根在台灣，同時展現209廠身為台灣「國車國造」的指標，也藉此場景傳遞出有力訊號是：我們有能力保護自己。

第三、209廠已具備軍民合作的產業體系。知情人士表示，廠內聘用部分民間人士，讓台灣推動國防自主，打破封閉的軍事系統自轉，而是逐步建立一套能與民間能量接軌、可擴張、可複製的產業體系。透過三個意義，讓國人看見國防部做得到也正在做；而要做得更快、更穩，就必須讓支持國防的資源與制度能夠穩定到位。

