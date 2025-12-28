為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    走進「雲豹與他們的產地」 賴清德揭國防自主3大關鍵

    2025/12/28 20:38 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德前往國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視專訪。（圖由總統府提供）

    總統賴清德前往國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視專訪。（圖由總統府提供）

    賴清德總統接受新聞台專訪，這次不在棚內、總統府接見廳或會議室，而是把鏡頭拉到「雲豹與他們的產地」——國防部軍備局生產製造中心第209廠本部，據悉是國安會與國防部高層反覆討論後的共識。總統府發言人郭雅慧受訪說，目的是希望透過國車國造的實地場景，與國人一起見證台灣推動國防自主的進程與具體成果，藉此能夠更理解提升國防的重要性，這些投入的預算不單是數字，而是要在第一線保衛國軍弟兄姐妹生命、捍衛國土的重要裝備，更是國家發展國防軍工產業的關鍵基地。

    知情人士分析，總統在軍備局接受專訪有3個意義，首先，第209廠長期負責國軍輪型戰甲砲車之研發生產，深具歷史意義，其前身是陸軍戰甲車發展中心，2022年編成「第209廠」，長期負責國軍輪型戰甲砲車的研發與生產，也因研製「雲豹」八輪甲車廣為人知，被形容為「雲豹與他們的產地」。換言之，這裡不是展示模型的展間，而是國車國造的產線現場：從設計、製造、組裝到品管與測試，一條龍流程俱全，連生產線管理、測試設備都在同一個場域內完成。

    第二、最能詮釋國防自主的關鍵基地。知情人士說，這個場景可以把「國防自主」定義得更完整，209廠的主要產品零附件，除引擎與變速箱本體需外購，其餘多由國內廠商供應，並與工研院等單位推動「輪轂」等82項軍品認試製作業，總統也進一步闡述，國防自主不是只在「買到什麼武器」，更重要的是把軍工供應鏈、製造能力、維修與後勤韌性扎根在台灣，同時展現209廠身為台灣「國車國造」的指標，也藉此場景傳遞出有力訊號是：我們有能力保護自己。

    第三、209廠已具備軍民合作的產業體系。知情人士表示，廠內聘用部分民間人士，讓台灣推動國防自主，打破封閉的軍事系統自轉，而是逐步建立一套能與民間能量接軌、可擴張、可複製的產業體系。透過三個意義，讓國人看見國防部做得到也正在做；而要做得更快、更穩，就必須讓支持國防的資源與制度能夠穩定到位。

    總統賴清德前往國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視專訪。（圖由總統府提供）

    總統賴清德前往國防部軍備局生產製造中心第209廠本部接受電視專訪。（圖由總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播