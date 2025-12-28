為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國潛水器接應母船？蒙古輪滯留七美神秘訊號消失處 連江艦驅離監控

    2025/12/28 20:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    蒙古籍貨輪在澎湖七美海域徘徊，遭連江艦驅離。（取自網路）

    蒙古籍貨輪在澎湖七美海域徘徊，遭連江艦驅離。（取自網路）

    台澎海底電纜頻遭中國灰色侵擾切斷，10條已斷了4條，1艘蒙古貨輪BAGUS行跡可疑，這2天一直在七美西南約27海浬處滯留，由於該貨輪目的地為基隆，因此不應該出現在七美西南海域，且滯留位置剛好在神秘訊號泰隆號的最後消失處，諸多巧合引發外界關注。

    澎湖海域近來不平靜，連江艦昨（27）日晚間5時4分發現滯留蒙古貨輪BAGUS，位置於北緯22度54.6分、東經119度51.1分，七美西南19.1浬（距基線20.8），連江艦以廣播、鳴笛及水砲警示勸離，該艦開始離開。

    根據查證，該蒙古籍貨輪船名：BAGUS，IMO碼：9020091，MMSI碼：457329000，總噸位3000噸，人數：16名緬甸籍。經過連江艦驅離後，27日晚間5時39分，蒙古貨輪航向220度，航速6節；晚間6時30分該船駛出24浬，最後位置北緯22度49.3分、東經119度09.9分，七美西南26浬（距基線25.5），向外持續駛離。

    由於蒙古籍貨輪停泊位置，剛好在神秘訊號泰隆號的最後消失處，中國福建號穿越澎湖海峽出現神秘訊號，15日在澎湖南方四島東吉燈塔北面消失，22日訊號又突然出現在鋤頭嶼、同時還會轉向，至今仍無解。外界懷疑與中國研發測試的深海載人潛水器有關，但深海載人潛水器需要母船，蒙古籍貨輪疑似接應母船。

    蒙古籍貨輪與神秘訊號消失處重疊，疑似載運深海潛水器母船。（取自網路）

    蒙古籍貨輪與神秘訊號消失處重疊，疑似載運深海潛水器母船。（取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播