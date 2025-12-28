中國潛水器接應母船？蒙古輪滯留七美神秘訊號消失處 連江艦驅離監控

蒙古籍貨輪在澎湖七美海域徘徊，遭連江艦驅離。（取自網路）

台澎海底電纜頻遭中國灰色侵擾切斷，10條已斷了4條，1艘蒙古貨輪BAGUS行跡可疑，這2天一直在七美西南約27海浬處滯留，由於該貨輪目的地為基隆，因此不應該出現在七美西南海域，且滯留位置剛好在神秘訊號泰隆號的最後消失處，諸多巧合引發外界關注。

澎湖海域近來不平靜，連江艦昨（27）日晚間5時4分發現滯留蒙古貨輪BAGUS，位置於北緯22度54.6分、東經119度51.1分，七美西南19.1浬（距基線20.8），連江艦以廣播、鳴笛及水砲警示勸離，該艦開始離開。

根據查證，該蒙古籍貨輪船名：BAGUS，IMO碼：9020091，MMSI碼：457329000，總噸位3000噸，人數：16名緬甸籍。經過連江艦驅離後，27日晚間5時39分，蒙古貨輪航向220度，航速6節；晚間6時30分該船駛出24浬，最後位置北緯22度49.3分、東經119度09.9分，七美西南26浬（距基線25.5），向外持續駛離。

由於蒙古籍貨輪停泊位置，剛好在神秘訊號泰隆號的最後消失處，中國福建號穿越澎湖海峽出現神秘訊號，15日在澎湖南方四島東吉燈塔北面消失，22日訊號又突然出現在鋤頭嶼、同時還會轉向，至今仍無解。外界懷疑與中國研發測試的深海載人潛水器有關，但深海載人潛水器需要母船，蒙古籍貨輪疑似接應母船。

蒙古籍貨輪與神秘訊號消失處重疊，疑似載運深海潛水器母船。（取自網路）

