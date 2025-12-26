跨年在即北捷驚魂未定 康家瑋：蔣萬安市長忙著去上海 看別人臉色

民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋。（康家瑋提供）

台北市長蔣萬安週日前往中國上海出席雙城論壇，民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋今表示，隨機攻擊事件陰影未散，台北市民現在連搭捷運都像驚弓之鳥，市長不思坐鎮改革治安，反而忙著要去上海看別人臉色，台北市政府應立即檢討、增加捷運警察編制數量，建立更完善的緊急應變流程，別讓基層員警疲於奔命。

康家瑋指出，跨年夜將是台北市治安與人流控管的最大考驗，但於捷運台北車站、北門站接連發生令民眾恐慌的事件後，市府對於防止群眾驚慌推擠、防踩踏等具體應變措施付之闕如，至今未見改善方案，倘若跨年夜當晚出現北門站的誤判恐慌，後果不堪設想。

他提到，蔣萬安三年前說過，雙層論壇要在中共不再擾台的前提下，才有舉辦的意義，如今共機天天像蒼蠅一樣在旁邊飛，蔣不僅沒有抗議，還深怕遲交作業、錯過列車般，趕著飛往上海，質疑這趟行程還有自我矮化之嫌，「大老遠飛去恐連市委書記陳吉寧的影子都沒見到，只見了市長龔正就沾沾自喜。」

康家瑋說，市民現在連在捷運上聽到聲響，都會嚇得半死，父母官此時卻想當空中飛人「上海一日遊」，要蔣市長別忘了，「台北還有兩百萬個驚魂未定的市民，正等著你回來面對現實。」

