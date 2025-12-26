倒數5天》新北割喉案募款還差140萬 卓冠廷：社會不要遺忘他們

新北市議員卓冠廷呼籲民眾把最後幾天，愛心捐款給割喉案的楊家。（摘自卓冠廷臉書）

新北市議員卓冠廷26日在臉書發文，指新北社會局為新北割喉案楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，即將在今年12月31日截止，剩下最後5天，希望大家一起幫忙，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元。

卓冠廷說，他昨天遇到兩年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸，看著他疲憊的身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意，刑事部分，新北地院判殺人的「乾哥」未成年郭男9年，教唆的「乾妹」未成年林女8年，高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年。

女方140萬分期付款 男方一毛不給

民事部分，加害者應賠償938萬元，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元，男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還，或許要向加害者討回公道還需要時間，但我們社會的溫暖可以接住被害者全家。

卓冠廷說，新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，即將在今年12月31日截止，也就是說，只剩下最後5天，目前募款進度為72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬元目標，還差了140多萬元。

卓冠廷指出，原本成績優異的楊同學，是為了照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸，他剛剛拋磚引玉捐了1萬元，雖然不多，略盡棉薄之力，如果大家行有餘力，可以在2025年的最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。

