明與張勝德協調 藍委吳宗憲今晚搶先造勢參選宜蘭縣長

立委吳宗憲參選宜蘭縣長態勢強烈，首場造勢坦言就是「起手式」。（記者王峻祺攝）

立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，明天2人將首度會面，協調出線方式，不過，吳宗憲今晚在宜蘭市五穀廟埕舉辦首場造勢，參選態勢強烈，他受訪坦言就是「起手式」，強調自己「是最有能力讓藍白好好合作、統合的人選。」

五穀廟主委就是國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，吳宗憲今晚搶先啟動「宜蘭走新路」活動，首場造勢選在主委本命區，外界視有「特殊涵義」，現場吸引百人與會，立委謝龍介也透過視訊對話助講，宜蘭縣議員林岳賢、黃浴沂及前宜蘭縣長呂國華則到場拉抬聲勢。

吳宗憲坦言今晚活動就是參選「起手式」，對於宜蘭縣長這一局選舉，他的想法及步調未曾改變過，至於27日協調會將親自出席，今晚活動早規劃才知道有協調會，所以照常舉行，不會因外來事情改變，「目標不變、步調一致。」

對於黨內傳出「內鬥」疑慮，吳宗憲否認。他指出，每個人位置都不一樣，自己會扮演好每一個角色，跟議長張勝德間，就是選舉夥伴，如議長所說「我們是夥伴，不是競爭的對手。」會攜手把選舉打好、打贏，今天不管誰出來，藍白就是一起合作，國民黨內部也會合作。

媒體追問，若最後藍白合破局，是否形成「三腳督」局面？吳宗憲說，自己是最有能力讓藍白能夠好好合作、統合的人選，若是他出線代表國民黨，他跟民眾黨一定也會好好合作，藍白是完全獨立政黨，各有各的主體，誰也不是誰的小弟，彼此珍惜、關心及幫助，「我想只要是有我出來，絕對沒有三腳督的問題。」兩黨合作也有對接小組，會做最好的對接。

針對吳宗憲首場造勢，議長張勝德回應，自己一路走來勤走基層、傾聽地方聲音，努力爭取地方鄉親對他的認同與支持，黨部將召開縣長參選協調會，我們會在民主制度公平、公正、公開下，產生一位縣長候選人，帶領我們打贏宜蘭這場選戰。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，各參選人在這個階段，最重要的就是爭取縣民支持，所以不管是吳宗憲辦理的活動，或是自己週日下午4點半在宜蘭市中山公園，也有小草支持應援活動，都是希望讓更多縣民看到我們，大家就各自努力、繼續加油。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，各政黨都有自己的提名機制，予以尊重與祝福，自己還是會秉持自己的腳步，全力以赴。

立委吳宗憲（前）今晚辦造勢活動，現場吸引百人參加，宜蘭縣議員林岳賢（後）全程力挺。（記者王峻祺攝）

前宜蘭縣長呂國華（右）也來支持立委吳宗憲。（記者王峻祺攝）

立委吳宗憲今晚在宜蘭市五穀廟埕舉行首場造勢，參選態勢強烈，受訪坦言就是「起手式」，強調自己「是最有能力讓藍白好好合作、統合的人選。」（記者王峻祺攝）

