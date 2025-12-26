為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    學生提問鄭麗文慘遭攻擊、肉搜！東吳政治學系學生會發聲了

    2025/12/26 13:48 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文近期赴東吳大學演講。（資料照）

    東吳大學政治系日前舉辦活動，邀請國民黨主席鄭麗文演講。在提問環節，有學生嗆辣提問，事後引發熱議，但也導致提問學生遭鄭麗文支持者肉搜起底、人身攻擊。對此，東吳大學政治系學生會發出聲明，呼籲停止一切肉搜起底、影射個資行為，強調任何形式的騷擾與人身攻擊，都與公共討論無關，希望回到理性討論原則。

    東吳大學政治學系學生會今日凌晨發布聲明指出，系學會感謝大家本學期對各場講座與活動的關注與參與。也正因為大家在意公共議題、在意系上氛圍，系學會才更必須嚴肅面對近期網路討論逐漸升溫、甚至有失分寸的狀況。

    系學會指出，部分討論已經從「對議題的批評」滑向「對個人的攻擊」，甚至出現以匿名帳號、側翼粉專等形式起底同學、影射身分、放大衝突的行為。對此，系學會深感遺憾，也必須明確表達立場：政治立場可以不同，但校園作為教學與學習場域，不應被當作政治鬥爭的戰場，更不應以傷害同學為代價。

    系學會認為，藍綠白各派代表公開上台辯論、理性對話，都遠比在網路上以起底、嘲諷、貼標籤的方式「互相消耗」更有價值，也更符合一個政治系應有的公共討論倫理。即使先前活動設計了「政面對決」以運動代替衝突的交流形式，仍未能完全消解各方情緒與衝突，系學會理解大家有想說的話，但不接受任何越界行為。

    基於上述，系學會提出以下呼籲與處理方向：

    一、停止一切出格行為：包含起底、肉搜、影射個資、煽動群眾攻擊、惡意剪輯與斷章取義等。任何形式的騷擾與人身攻擊，都與公共討論無關。

    二、回到理性討論的規則：批評可以針對論點、政策、觀點與論證，不針對同學個人。

    三、要吵就上辯論場上吵：系學會抱持「有爭議就公開說明白」的態度。若各方確實心癢難耐、希望把話講清楚，歡迎在留言區報名參與辯論交流；若報名人數與立場分布足夠，系學會將評估規劃一集公開節目或辯論活動，讓大家在規則與主持下把話說完、把論點說清楚。

    系學會最後再次強調，支持多元立場的存在，也願意提供公開、合規、可受檢驗的討論舞台；「但我們同時嚴正呼籲各方立即停止任何越線行為，避免讓校園氛圍與同學安全感持續受損。謝謝大家的理解與配合。」

    熱門推播