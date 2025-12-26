獨家》切斷國際海纜「幽靈船」冒泡？關鍵AIS訊號8月現蹤釜山外海

今年1月涉嫌在基隆外海切斷國際海底電纜的中國權宜輪「順興39」疑似關聯船隻「興順39」，今年8月14日曾一度在韓國釜山外海「冒泡」，顯示可能仍持續活動中。（記者方瑋立翻攝）

今年1月在基隆外海造成國際海纜中斷的元凶、中國背景的喀麥隆籍貨輪「順興39號」（SHUNXING39），其AIS（船舶自動識別系統）訊號軌跡與坦尚尼亞籍「興順39號」高度重疊互補，肇事逃逸至今。本報今（26）日追查，發現坦籍訊號（MMSI 677087200）在沉寂多時後，竟於今年8月14日短暫「冒泡」，現蹤在韓國釜山港外海，顯示這艘破壞國家關鍵基礎設施的「幽靈船」仍在持續活動。

幽靈船換旗不換船 「電子分身術」如多重護照

相較於切斷台馬海纜已被判刑的「宏泰58號」，這艘涉及切斷國際通訊海纜的「順興39號」在肇事後關閉AIS籍相關訊號至今。記者當時調查發現，該船在切斷海纜事件前後，曾在「喀麥隆籍（MMSI 613003889）」與「坦尚尼亞籍（MMSI 677087200）」之間訊號頻繁切換，經比對其航跡也「無縫接軌」，且船名拼音僅是將「SHUN XIN」倒裝為「XING SHUN」，高度可疑。

最新AIS數據顯示，這組長期隱匿的坦尚尼亞籍分身（MMSI 677087200），在8月中旬突然在韓國釜山外海開啟AIS訊號。專家研判，這可能顯示該船仍持續活動中，在變換多重偽造身分之間不慎洩漏行蹤，或者其他船隻不小心「開錯」偽造的訊號。

何澄輝：建立「暗船」黑名單 需仰賴國際情報交換

針對幽靈船（Dark Ship，暗船）「肇事後換身分」的現象，黑熊學院首席顧問何澄輝受訪指出，雖然AIS訊號可以偽造，但國際間已開始導入AI技術分析船舶軌跡與行為模式，針對這類「暗船」建立黑名單。

「單靠台灣無法完全掌握，必須透過國際合作」，何澄輝強調，台灣目前已與加拿大、美國、日本及歐洲國家深化海巡合作，共享黑名單資訊。既然中共採取「選擇性辦案」，不願查緝這類爭議船隻，台灣唯有透過盟邦的情報交換，才能在對方「變臉」後依然能識別並進行監控。

蘇紫雲：AIS防君子不防小人 籲建置海巡航空隊與水下蒐證

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則直言，「AIS是防君子不防小人」，中共常惡意利用「假車牌」策略擾台。他建議台灣應由被動防禦轉為主動偵測，並提出三大具體解方，包括強化主動雷達與目視辨識， 若雷達出現光點但無AIS訊號，即為可疑目標。

我國海巡已與海軍等相關單位建置可疑船隻「黑名單」，進行長期追蹤監控。至於倘若「順興」一類千面船再度化名靠近台灣，我方是否可有效掌握，蘇紫雲持肯定態度，但他也呼籲，東北亞從日、韓、中到菲律賓都有海巡航空隊，台灣也應積極跟進建置。他說，航空隊可克服地球曲率與海浪死角，以最低成本進行快速查證與監控。他呼籲政府應重新思考預算配置，強化僅320億的海巡預算。

另外，蘇紫雲也強調，台灣應效法歐洲，在事發後派遣水下無人載具（ROV）拍攝海纜斷裂面、錨鍊拖痕寬度與殘留跡證。「這比單純比對AIS訊號更有說服力」，蘇紫雲說，透過科學證據證明是人為蓄意破壞，不僅能強化國際法上的訴求力道，更能增加友盟國家與台灣進行安全情報交換的意願與正當性。

