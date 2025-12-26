為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南妃憲激戰掀民調亂象 民進黨：從未執行內參民調

    2025/12/26 13:49 記者陳政宇／台北報導
    民進黨強調，中央黨部從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。（資料照）

    民進黨強調，中央黨部從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。（資料照）

    民進黨2026年台南市長初選白熱化，立委陳亭妃質疑特定媒體發布資訊不明的民調數據，恐誤導公聽並影響初選公正性，今（26日）發函民進黨中央及選對會，要求依「選罷法」標準查處。對此，民進黨回應，中央黨部從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成。

    民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。據規劃，初選政見會將於明天登場，明年1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。

    陳亭妃今指控，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反「公職人員選舉罷免法」第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

    對於陳亭妃發函黨中央一事，民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

    民進黨說，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依「選罷法」第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源，敬請各媒體及各單位配合辦理。

