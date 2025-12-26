車主已付錢！中國河南鄭州保時捷中心驚傳「人去樓空」 展車全清空

位於鄭州市中原區的「鄭州中原保時捷中心」近日被爆出在一夜之間人去樓空，不僅展廳內的豪車被清空，高層與銷售人員也全數失聯，社群平台也轉成不公開。（取自微博）

中國河南鄭州驚傳保時捷授權經銷商疑似「跑路」！位於鄭州市中原區的「鄭州中原保時捷中心」近日被爆出在一夜之間人去樓空，不僅展廳內的豪車被清空，高層與銷售人員也全數失聯，社群平台也轉成不公開。許多已支付定金或剛提車卻拿不到合格證的車主求助無門，受害金額從數萬至數十萬人民幣不等。

綜合中國媒體報導，這起震驚當地的豪車經銷商閉店事件，最早由該店員工與車主揭發。一名銷售顧問「小孟」在車主維權群組發出的《致客戶書》中表示，12月22日門市仍正常營運，甚至還有客戶順利提車；孰料12月23日一早員工到班時驚覺展廳車輛已被搬空，公司管理層集體失聯，基層員工也表示對此毫不知情，甚至面臨欠薪窘境。

針對經銷商爆出撤離爭議，保時捷中國昨（25）日緊急回應，對於此次事件帶給車主及消費者的困擾致以最誠摯的歉意，目前已派遣專員與警方及相關部門在現場核查事實，並承諾將積極推動事件妥善處理，以保障消費者權益為首位。

根據中媒調查指出，該經銷商營運主體「鄭州東保潤汽車銷售有限公司」在事發前的12月17日剛發生詭異的高層變動，新任經理尹少亮僅任職兩天便卸任。該公司隸屬於「東安控股集團」，旗下擁有超過40家子公司，代理品牌包含保時捷、BMW、奧迪等豪車品牌。

鄭州當地派出所表示，初步研判閉店主因可能是資金鏈斷裂。由於此類糾紛目前被歸類為民事合同糾紛，警方建議消費者透過法律途徑維權。律師則提醒受害車主，應儘快申請財產保全，凍結涉事企業帳戶，以防資產被進一步轉移。

目前，鄭州中原區商務局已成立專班介入調查，但由於事發突然且負責人失聯，受害車主能否順利拿回款項或領取車輛合格證，仍存有極大變數。

員工爆料公司出現營運異常，表示自己也不知情。（取自微博）

