    首頁 > 政治

    政委季連成領軍跨海宣講 澎湖天后宮傳授全民安全指引

    2025/12/25 17:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    行政院政務委員季連成跨海抵澎，在澎湖開台天后宮宣講。（澎湖縣政府提供）

    澎湖是第一作戰區，戰略位置重要。內政部結合澎湖天后宮今（25）日在廟埕辦理「臺灣全民安全指引」宣講活動，由行政院政務委員季連成、國土管理署長吳欣修擔任主講。澎湖縣長陳光復、澎湖天后宮主委蔡光明等人也到場。

    國防部全民防衛動員署為推動全民防災、強化社會韌性，今年9月編製「當危機來臨時：台灣全民安全指引」手冊，已於11月下旬發送至澎湖縣各家戶。內政部也進一步結合宮廟在地影響力，自12月起巡迴全國16間知名宮廟辦理宣講，讓防災知識更貼近社區、深入民眾生活。

    季連成在宣講中強調「居安思危」的核心精神，並指出提升全民安全意識是守護家園的根本。他以花蓮救災經驗及日前台北維安事件為戒，指出政府雖能迅速動員志工與國軍，但民眾仍需掌握「避災與離災」的主動權，如落實「垂直避難」觀念及善用警政服務系統。他呼籲每位公民應將手冊內容轉化為實際行動與實力，強調唯有做好充足準備，方能產生強大嚇阻力，並確保真正的和平。

    吳欣修強調，建立全民的「危機與防災意識」是當前重要課題。民眾面對網路廣大資訊時，應落實假訊息查證且切勿隨意轉傳。他鼓勵大眾踴躍參與「防災士」培訓，透過專業訓練提升個人救災與自救技能。「當危機來臨時：臺灣全民安全指引」彙整防災必備清單、自救與互助方法，除紙本外，也提供互動式網頁版本，電子版可至 https://prepare.mnd.gov.tw/下載閱讀。

    台灣全民安全指引宣講會，移師離島澎湖舉行。（澎湖縣政府提供）

