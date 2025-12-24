藍白4度封殺國防特別預算 王婉諭：最危險的就是台灣人民！

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

藍白昨（23日）第四度在立法院程序委員會封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，時代力量黨主席王婉諭直言，台灣的國防特別預算被卡關，最危險的就是台灣人民，而最開心的，則是中共。

王婉諭在臉書發文，「國、眾兩黨第四度封殺1.25兆的國防特別預算條例交付委員會審查。大家可能會想問：國會本來就應該要監督把關，為什麼這樣叫封殺？難道政府提的法案預算一定要通過嗎？這些質疑都很合理。但關鍵在於：這些法案被擋在『哪一關』。」

她接著說：「大家熟悉的院會一、二、三讀，其實都不是法案審查的開始。在進入一讀前，有一道關卡叫『程序』委員會。所有法案都必須進入程序委員會，確認提案格式是否正確、流程是否完備，有沒有違反立法院職權。這是一種『形式』審查，不是『實質內容』的審查。也就是說，程序委員會不是拿來討論法案內容的。在正常情況下，只要法案格式沒問題，不管是哪一黨提的，都會順利通過程序委員會、一讀程序，進入委員會階段，等待委員會排案後的審查。」

「只有一種狀況下，法案會在程序委員會被擋下，根本進不到委員會。就是有人完全不想讓這個法案，啟動實質討論。因為立法院如果真的想監督，那只有到委員會階段，才能由召委排案、辦公聽會、要求部會說明、質詢，甚至是逐條審查。換句話說，真的想監督，就進委員會審；只是想封殺，才會擋在程序委員會。」

最後王婉諭表示，「那為什麼在野黨要這樣做？我沒有辦法替他們回答。但就在上週末，程序委員會的召委翁曉玲，以及林思銘在內的7位國民黨立委才剛去中國參加活動。翁曉玲也坦承有和中國國台辦的代表『聊聊天』。他們聊了什麼？有沒有被授意，我不知道。但有一件事我非常確定，台灣的國防特別預算被卡關，最危險的就是台灣人民，而最開心的，則是中共。國家安全不是政治的籌碼，國防預算應該要實質審查、理性監督，但不該無故杯葛。請在野黨的立委們想清楚，什麼才是對台灣、對人民正確的選擇。」

