    彰化謝家誰選縣長？謝典霖一句「準備的道路」上 謝衣鳯回應了

    2025/12/24 23:08 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議長謝典霖一句正在準備的路上，引發各界高度關注。（取自謝典林臉書）

    民進黨拍板立委陳素月參選彰化縣長，也讓各界關心國民黨的人選，由於議長謝典霖昨（23日）受訪指出，自己一直在「準備的道路」上。對此，其立委胞姐謝衣鳯回應「在那個方向？」，她尊重弟弟的態度，但必須為最後勝選的大局著想。

    謝衣鳯同時身兼國民黨彰化縣黨部主委，她表示，國民黨彰化縣長人選，將會儘快來敲定，將與黨中央討論後來進行。原則上與往年傳統方法差不多，先協調，協調不成再初選。

    謝衣鳯強調，由於民進黨已確定由陳素月來參選，國民黨也會找出可勝選的人。針對各界點名謝衣鳯來挑戰縣長一事，謝衣鳯仍不鬆口，一貫維持「謝謝」來回應。

    由於外界傳聞謝家已召開家族會議，對於縣長選舉已做出決定，對此，謝衣鳯秒回，她是家族成員，怎麼她沒有聽說，直球否決坊間傳聞。不過，謝典霖曾在彰化餐會中表示，一切都等明年再說，也為參選縣長或是議員都留下想像的空間。

    民眾黨彰化縣黨部則表示，目前該黨在彰化縣還沒有明確人選，但今晚會開會討論，有關人選的後續部分，主要將會看黨中央的安排與規劃。

    彰化縣立委謝衣鳯被民進黨視為國民黨參選縣長的假想敵。（取自謝衣鳯臉書）

