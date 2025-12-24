PTPI台南會拚民間外交結3外國姊妹會 顏嘉縈成第二位女會長

中華民國國民外交協會台南市會第43屆、44屆會長交接，名譽會長鄭清泉（中者）監交，新會長顏嘉縈（右）成為史上第2位女性會長。（中華民國國民外交協會台南市會提供）

中華民國國民外交協會（PTPI）台南市會近半世紀以來，竭盡所能幫國家在國際國民外交事務領域爭得一席之地，創立邁入第48個年頭，已締結3個外國姊妹會。新、卸任會長近日交接，50歲從事青果批發業的顏嘉縈成為史上第2位女性會長。

除了台南巿地方府會首長、立委、民代出席觀禮，外交部非政府組織（NGO）國際事務會副執行長康嘉棋、陳泳霖秘書及外交部雲嘉南辦事處主任林文俊、國民外交協會亞美尼亞會務顧問Ilya、Sandy Su等人都與會送上祝福。

國民外交協會台南市會指出，會務於2025年在專業醫師張富全會長領軍運籌帷幄下，呈現一片蓬勃有勁、成效卓著氣象。張富全以其醫師細心縝密特質的作為、公而無私的圓融桶箍中心思維，發揮整體同心協力的優質成效，大幅衍生出國際寬闊舞台，使外賓和協會之間互動情誼益趨深厚。

2026年新任會長顏嘉縈過去致力公益志業，曾當選台南市立復興國中、德光中學傑出校友；友聯獅子會會長、台南市百業國際曜進學會創會會長、救國團安平團委會會長，每年中秋節「文旦禮盒買1盒捐1盒」造福弱勢公益活動的發起人，社會歷練、人脈資源豐富、才華卓越洋溢。

顏嘉縈認為，現階段首要發展目標計畫，設定在結合橫向同屬國際社團的組織，藉之凝聚更扎實、更豐厚的多樣能量資源，以再提升更多元化、更高層次性的實質國際國民外交會務推動與執行。所以也廣邀社團理事長、負責人共襄盛舉，以利分享任務完成的經驗，如「嘉義市模擬聯合國發展協會 」多位幹部首次代表團體到場觀摩。

國民外交協會台南市會說，創會48年來已花掉了1億多元台幣經費，目前會員有8、90人（夫妻檔合算約180人），力量不容小覷，迄今已締結3個外國姊妹會（韓國蔚山市、蒙古國烏蘭巴托、亞美尼亞葉里溫），更有自購的南市民族路會所和專業助理，未來該會永續發展空間必定極大、任務使命應會隨之加重，也希望有志於協助我國政府推動實質國民外交的朋友，加入國民外交協會台南市會行列。

中華民國國民外交協會台南市會第43屆、44屆會長交接，同時改選新任幹部。（中華民國國民外交協會台南市會提供）

