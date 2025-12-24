為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨南投縣議員提名席次確定 2個選區有增減

    2025/12/24 20:12 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨中執會已核備通過該黨南投縣議員各選區提名的席次。南投縣議會開會示意照。（資料照）

    2026年9合1選舉，民進黨已決定部分縣市長提名人選，今天中執會也決定縣市議員提名席次，南投縣議員有8個選區，其中第2選區（草屯、中寮）比4年前提名增加1席，從3席增為4席，第3選區（集集、水里、魚池）則由原來提名2名減為1席，其他選區則提名席次不變。

    2026年9合1選舉，民進黨中央選對會決定縣市長提名人選，其他則由各縣市成立選對會決定，其中縣市議員部分先決定提名席次，南投縣黨部今天下午也到中執會報告縣選黨對會討論出的各選區席次，而縣選對會建議的席次，最後獲得中執會同意。

    南投縣黨部執行長林明生指出，南投縣議員有8個選區，第1選區（南投、名間）將提名5席，與上次提名席次相同，只是最後只有4人登記；第2選區（草屯、中寮）因有意參選的新人多，因此將提名4席，比上次多1席；第3選區（集集、水里、魚池、信義）將提名1席，之所以比上次減少1席，是因上次提名2席但只當選1席，此次集中火力挺1位提名人。

    第4選區（竹山、鹿谷）將提名1席；第5選區（國姓、埔里、仁愛）將提名3席；第6選區平地原住民、第7選區（信義鄉山地原住民）、第8選區（仁愛鄉山地原住民）則各提名1席，這幾個選區提名席次均與上次提名席次相同。

