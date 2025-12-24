為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕平安夜發言稱「下任市長同台」 身邊巧妙移來這個人

    2025/12/24 20:22 記者黃旭磊／台中報導
    立委楊瓊瓔（左）搶先上台站盧秀燕身旁，讓立法院副院長江啟臣（右2）略感錯愕（記者黃旭磊攝）

    立委楊瓊瓔（左）搶先上台站盧秀燕身旁，讓立法院副院長江啟臣（右2）略感錯愕（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕今天發表就職7週年演說後，晚間7時許趕到綠園道市民廣場與1088名耶誕老人合影，當盧秀燕與立法院副院長江啟臣一起上台，未料，國民黨立委楊瓊瓔已在台上，搶先站在盧身旁，不過盧秀燕致詞稱「下任市長也在同一個台子上」身旁卻改由江啟臣站著，楊瓊瓔被擠到旁邊。

    盧秀燕感性發言稱，過去一年歷經美國關稅、新光三越氣爆及非洲豬瘟等逆境，台中經濟沒有受到太大影響，新光三越也開始營運，至於豬瘟疫情「沒一隻沒外流，把病毒鎖在現場」，執政要終有始有終，明年還要來守候市民家人，「下任市長也要辦（耶誕晚會），下任市長也在同一個台子。」

    當盧秀燕說完「下任市長也在同一個台子」後，數百名民眾在市民廣場響起熱烈掌聲，盧秀燕比出「7」手勢稱，過去一年遇到很多困難逆境，「媽媽市長會向神禱告」，神會安定我們，給予智慧力量讓我們有決心度過困難，而就在盧秀燕致詞時，身旁改由江啟臣站著，楊瓊瓔被擠到旁邊，中間隔著台中思恩堂主任牧師杜明達。

    盧秀燕致詞後，身旁改站了立法院副院長江啟臣（右2）。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕致詞後，身旁改站了立法院副院長江啟臣（右2）。（記者廖耀東攝）

    台中綠園道市民廣場擠滿1088名耶誕老人。（記者廖耀東攝）

    台中綠園道市民廣場擠滿1088名耶誕老人。（記者廖耀東攝）

    台中綠園道市民廣場擠滿1088名耶誕老人。（記者廖耀東攝）

    台中綠園道市民廣場擠滿1088名耶誕老人。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播