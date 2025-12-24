蘇巧慧談參選：「水獺阿公」是加分、蘇貞昌則是壓力

民進黨立委、2026新北市長參選人蘇巧慧近期g上網路政論節目「齊有此理」暢談新北市願景。（立委蘇巧慧提供）

民進黨立委、2026新北市長參選人蘇巧慧近期接受網路政論節目「齊有此理」專訪，暢談新北市願景，她提到父親蘇貞昌在Podcast頻道客串「水獺阿公」對她是加分，但父親本人對她則是壓力，因為民眾覺得她應達標或超過父親「才會覺得妳很棒」；面對北捷隨機攻擊案，蘇主張成立捷運警察隊，透過專責警力，守護民眾安全。

蘇巧慧經營「水獺媽媽巧巧話」Podcast逾5年，她在裡頭稱作水獺媽媽，蘇巧慧在專訪中談到，「水獺阿公對我是加分，蘇貞昌對我是壓力。」她解釋，跑行程時，很多長輩跟她說「汐止淹水就是蘇貞昌解決的」、「衛福部雙和醫院是蘇貞昌時期蓋的，妳要對中和好一點」，最大壓力是被長輩設很高的行事標準，她希望藉由Podcast匯集更多志同道合的人，一起教育小孩，適才適性發展，開出自己的花朵，認同她觀念的人多了，相信認同她這樣帶領城市的人也會變多，讓城市每區自己開出不同的花朵。

若擔任市長遇北捷隨機攻擊案會如何處理？蘇巧慧說，事後在各大交通節點加強見警率、警力巡邏，這是對的方向，但還有「公開透明資訊」這件事可以做，第一時間讓民眾掌握更多訊息，愈能安定民心，她認為台北市警察局在這邊做得不夠好，沒有第一時間將如何應對說清楚及更多的公開說明，此外，她主張成立捷運警察隊，像三鐵共構的重要生活節點，需有專責的警力編制守護民眾安全。

中共近期透過中國廈門台商協會活動邀請藍委翁曉玲至少7位立委赴中國，蘇巧慧說，她不太理解這些人的作為，尤其在關鍵時間點赴中，讓人有無限想像空間，這都是台灣社會沒辦法接受的，中華民國立委到中國若不能適當維護國格，如何有資格回來國會說要守護台灣憲法？她強調「維護台灣、中華民國國格這件事，沒有妥協餘地」。

民進黨立委蘇巧慧在專訪中談到，對父親蘇貞昌感到壓力，因民眾覺得她應達標或超過父親才會覺得做得很棒。（圖翻攝自「台灣青一色」YouTube）

