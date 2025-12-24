鍾東錦宣布賴香伶任副縣長 黃國昌驚訝：講好明年3月才公布

對於苗栗縣長鍾東錦今天宣布民眾黨政策會執行長賴香伶出任副縣長，民眾黨主席黃國昌表示驚訝，因為當初講好明年3月才公布。（記者田裕華攝）

國民黨苗栗縣長鍾東錦今天上午宣布苗栗縣第二名副縣長由前立委、現任民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，儼然苗栗「藍白合」。民眾黨主席黃國昌下午受訪表示，他看到新聞也有點驚訝，因為當初跟鍾東錦談好，明年3月才會公布，希望不影響相關工作；他強調，鍾有提出邀請，賴也有意願，「但整件事情在明年3月以前都不會發生。」

民眾黨今天下午在兆基文教大樓「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」。媒體在問答環節關切賴香伶將擔任苗栗縣的副縣長，未來是否還會兼任政策會的職務？由於政策會負責跟國民黨對接，包括「國民帳戶」也是由政策會跟國民黨智庫來提出，如果政策會執行長人選有更動的話，會不會影響到跟國民黨政策合作？

黃國昌表示，「賴香伶執行長的部分，我今天看到新聞也有點驚訝。」因為當初跟鍾東錦談好，明年3月才會公佈，就是不希望去影響過程當中的工作。他可以跟大家說明，鍾東錦有提出這樣的邀請，賴香伶基本上也有這樣的意願，但是整件事情在明年3月以前都不會發生。

黃國昌說，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，她會一直持續地把2026年地方選舉的共同政見，以及在完成民眾黨全國共同政見之後，跟國民黨的智庫對接，這件事情持續在進行當中，不會有任何的影響。

對於黨內6位主管請辭黨職投入選舉，黃國昌說，6位主管依照黨的制度，在下屆公職任期開始一年以前就要辭掉，這是前主席柯文哲留下的制度。他數次跟台灣社會報告，民眾黨是有制度的政黨，黨的制度是如此，作為一級的主管，他們就會遵守這個制度，他作為黨主席有再多的不捨，他也不會讓他們破壞這個制度。

他強調，這6位一級主管也沒有任何特別待遇，他們想要投入選舉的選區，中央委員會今天公告第三波議員選區，他們有志要投入選舉，就按照規定登記。如果有1個人以上，先協調，協調完就是要辦初選，不會因為他們曾經擔任過中央黨部的一級主管，有任何的差別待遇。

