「我欠柯文哲一個人情！」鍾東錦宣布賴香伶任副縣長

民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶，將出任苗栗縣副縣長。（記者彭健禮攝）

國民黨苗栗縣長鍾東錦今（24）日上午宣布苗栗縣第二名副縣長由前立委、現任民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，儼然苗栗「藍白合」。對此，民進黨苗栗縣黨部表示，副縣長的人選，重點不在政黨怎麼算、選舉怎麼排，而是能否真的把事情做好、提升縣府施政效率，回應苗栗鄉親的需求。

苗縣府今天上午在苗栗市巨蛋體育館舉辦縣長就職3週年活動，立委陳超明、邱鎮軍，縣議會及鄉鎮市長、代表會、農會及在地各產業企業代表齊聚；賴香伶等民眾黨縣黨部幹部也出席。會後，眾人餐敘交誼，鍾東錦並宣布第二名副縣長由賴香伶擔任，儼然苗栗「藍白合」。

對此，鍾東錦表示，藍白合是黨中央的事，鄭麗文主席與黃國昌主席已有交流，但「我個人欠柯文哲主席一個人情」，所以第二副縣長人選邀請賴香伶擔任，他昨天也與柯文哲、黃國昌通過電話，感謝民眾黨將優秀人才借給苗栗縣。

鍾東錦說，賴香伶同時也是苗栗縣子弟，他與賴香伶的胞兄也是好朋友。尤其賴香伶於任立委期間，對苗栗縣的服務照顧有目共睹，所以他認為有賴香伶加入縣府團隊，加上縣府另將增加一名副祕書長，相信未來局處協調更為良善，行政執行也會更有效率，讓苗栗願景、前程似錦。

賴香伶則表示，她覺得很意外也很榮幸，謝謝鍾縣長的抬愛，苗栗是她的家鄉，會共同努力為家鄉好，此項縣府人事案，她尊重鍾縣長的意思，也不會迴避。

賴香伶並說，政黨之間採行合作而非對立方式，國人都很期待，藍白合進程當中，希望的是政策、政見之間的融合，她也看到鍾縣長所提的許多政策政見與民眾黨吻合，所以不論擔任什麼角色，能促成國家重大政策能不分族群、地緣照顧多數人，她都會去努力。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦則指出，縣政人事最重要的，還是要回到專業跟責任政治。副縣長的人選，重點不在政黨怎麼算、選舉怎麼排，而是能不能真的把事情做好、提升縣府的施政效率，回應苗栗鄉親的需求。

陳詩弦表示，苗栗鄉親期待的是一個務實、肯做事、能解決問題的縣府團隊，而不是把重要職位當成政治交換或人情安排。未來新任副縣長的表現，民進黨苗栗縣議會黨團也會在議會中公開檢視、嚴格把關，看看實際作為有沒有回應苗栗縣民的期待。

