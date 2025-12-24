藍白彈劾賴清德案 國民黨：1月辦2場公聽會 2月邀總統立院說明

藍白彈劾總統賴清德案，預計明年1月辦兩場公聽會，2月邀賴總統立院說明。（取自總統府）

立院程序委員會昨將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第二、三案，交全院委員會併案審查。兼任國民黨政策會執行長的國民黨團總召傅崐萁今日於黨中常會上說明時程，預計明年1月在立法院舉辦2場公聽會，2月邀請賴總統到立法院列席說明，3到5月於全台22縣市舉辦彈劾賴清德公聽會，5月再邀請賴總統到立法院列席說明，520全院表決彈劾案。

傅崐萁指出，26日院會提出彈劾程序案，明年1月將在立法院舉辦兩場公聽會，2月邀請賴總統到立法院列席說明，3到5月於全台22縣市舉辦「彈劾賴清德」公聽會，5月再邀請賴總統到立法院列席說明，520全院表決彈劾案。

傅崐萁喊話全民起義推翻暴政，國民黨會肩負起振興台灣，維護國家民主自由的堅定立場，我們會全力以赴。國民黨主席鄭麗文也說，為了守護台灣民主，捍衛憲政價值，絕不鬆懈，她要感謝傅崐萁及黨團，也感謝民眾黨團及在野一起努力，一定要捍衛中華民國憲法。

