黃國昌告發府院關說大法官 周軒：覺得司法不公又要幫你主持正義

民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

網媒報導，大罷免期間府院曾透過黨政高層找大法官蔡宗珍溝通立場，民眾黨主席黃國昌昨到北檢告發「司法關說」；對此，政治工作者周軒表示，他覺得挺逗的，從過去到現在，外界對於黃委員「介入司法」的質疑，黃委員從來沒有正面回應過，對吧？要廢監察院，卻又提案要監察院彈劾行政院長，覺得台灣司法不公正，卻又要司法幫你主持正義，黃委員就是一個這麼謎樣的人物。

周軒在臉書PO文表示，黃國昌昨天去北檢告人，他說，根據報導，傳府院黨有請人去找大法官「溝通」，而黃國昌說他從過去到現在，最痛恨的就是關說司法行為，有權有勢的人把手伸入司法裡去。

請繼續往下閱讀...

周軒指出，他覺得挺逗的，黃委員本人多次在立法院質詢司法機關個案問題，義正辭嚴，彷彿台灣司法十惡不赦，這當然不是「關說司法」，這是「公開溝通」，對吧？黃委員多次率領民眾黨公職及支持者包圍北檢、試圖闖入禁制區，還把手搭在執勤員警的肩上，這也不是「關說司法」，這是「義憤填膺」，對吧？不過，從過去到現在，外界對於黃委員「介入司法」的質疑，黃委員從來沒有正面回應過，對吧？

周軒直言，要廢監察院，卻又提案要監察院彈劾行政院長，覺得台灣司法不公正，卻又要司法幫你主持正義，黃委員就是一個這麼謎樣的人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法