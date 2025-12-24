為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美公布逾3500億對台軍售 江啟臣稱「罕見」：代表美方非常重視

    2025/12/24 09:43 記者林欣漢／台北報導
    立法院副院長江啟臣（右）接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

    立法院副院長江啟臣（右）接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

    美國國務院上週批准總額約新台幣3500億元的8項對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後生效。立法院副院長江啟臣今（24）日接受廣播節目專訪時直言「比較罕見」，過往都是預算通過後同意要買，美方還要知會國會以後才會公布，不會在這個階段就公布，這的確蠻特別的，也代表美方非常重視軍售這件事，美國在台協會（AIT）這段時間應該頻繁於與各政黨接觸，尤其是國會，可能也都會關心到這筆國防特別預算的問題。

    「過去沒有那麼多『工夫』。」江啟臣表示，現階段美方非常務實，知道國會裡誰是多數，雖然三黨不過半，在野的確是多數，會影響到相關決定，包括預算、法律等，針對國防特別預算這件事，這些作法蠻明顯的。

    立法國民黨團與民眾黨團昨日第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。AIT昨日在立法院程序委員會召開前1小時，透過臉書公開副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面的照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力。

    主持人詢問，國民黨是否會有壓力？江啟臣表示，基於中華民國台灣過去與美方的關係，不管是國會或行政部門，沒有壓力是不可能的，美中台這種特別關係下，台美關係不只雙邊，影響三邊甚至區域，作為負責任的政黨，不可能不在乎與美方的關係。

    江啟臣說，他在黨主席任內，開始處理在華府設辦公室的事宜，後來辦公室也頻於與美國國會互動溝通，國民黨過去長期以來與美方的互動，有深厚的雙邊關係存在，從美方的動作來看，國民黨當然一定會感受到美方對這件事的高度關注。

