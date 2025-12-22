為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    內參民調落後 陳以信宣布不爭取國民黨台南市長初選提名

    2025/12/22 14:56 記者林欣漢／台北報導
    前立委陳以信今日下午於國民黨中央黨部開記者會宣布，由於國民黨內參民調顯示，目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。不再爭取國民黨台南市長提名。

    陳以信今（22）日中午在中央黨部召開記者會，發表三點聲明。首先，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。

    陳以信指出，黨主席鄭麗文已經接見他，他也願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。

    陳以信表示，參選過程中秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。他所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，願意提供謝龍介考慮採納。

    陳以信提到，下個月他會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

    陳以信最後感謝這段期間許多市民朋友對他的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但要呼籲所有支持他的市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介。只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。

