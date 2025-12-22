宜蘭縣長選戰三方角力 民進黨已就定位、藍白合未解生變數

4位有意角逐宜蘭縣長的參選人，分別是林國漳（從左到右）、吳宗憲、陳琬惠、張勝德。（資料照）

明年宜蘭縣長選情，民進黨已確定徵召林國漳律師參選，黨部也同步佈局基層組織，展開鄉鎮市長與縣議員提名；而國民黨議長張勝德、立委吳宗憲積極表態，捨我其誰，勢必要有一戰，黨內整合能否成功，仍待觀察；民眾黨雖已徵召前立委陳琬惠，但還卡在「藍白合」問題？怎麼合？能成功嗎？都關係到整個選情變化。

林國漳形象清新，給人的感覺溫暖而正派，擔任縣各局處委員會委員，對縣政也不陌生，參與社區社團組織，在宜蘭社區大學上課20多年，被認為有開拓中間選民與年輕人的能量，一直是民進黨鎖定勸進的下屆宜蘭縣長參選人；目前欠缺的是知名度，但隨著選戰逼近，這問題可迎刃而解。

民進黨派系、山頭林立，前兩屆縣長選舉敗選，其實就是「分裂的民進黨輸給團結的國民黨」；前立委陳歐珀、前宜蘭市長江聰淵在黨內評估不一，派系各有異見，黨內陷於整合困難；反觀國民黨的林姿妙「定於一尊」，贏回國民黨執政。這次徵召林國漳，是各派系都能支持的人選，也是最大公約數，就目前反應來看，相當受到基層與民眾期待。

國民黨的吳宗憲、張勝德都表態爭取提名，吳宗憲是「空降」而來，缺乏基層組織，但他擅於議題操作與政治論述，空戰能力強，甚至吸引到不滿張勝德的政治勢力相助。張勝德僅任一屆議員就當選議長，但他父親張建榮曾任4屆議長，基層組織實力雄厚，而且營造建設公司的人脈廣且深，張建榮也曾有意角逐縣長，後來心願未成，據說張勝德「父命難違」銜命參選。

而今，國民黨的問題就是整合，不管誰出線能否真的放下心結，團結一致支持對方？但就以往各陣營的觀察，一旦初選後，各自政治勢力與實力會有一定程度的挪移與鬆動，這點國民黨不能不做預防。

再者，藍白合也是很大的挑戰，要怎麼合？合的模式是什麼？一正、一副的政治條件交換嗎？這些都攸關各自支持者的感情以及社會觀感；陳琬惠不是政治新人，她選過縣長，也選過立委，被徵召強調自己是藍白最大公約數，企圖心明顯，國民黨可能讓給她參選嗎？恐怕空間甚小，藍白要怎麼合才是大問題。

