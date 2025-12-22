吳宗憲問沈伯洋父「器官還健在嗎」 吳崢怒轟：泯滅人性無下限

國民黨文傳會主委吳宗憲（左）。（資料照）

針對國民黨立委暨文傳會主委吳宗憲今稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎」。民進黨發言人吳崢痛斥，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以民眾的器官加以惡意嘲諷，國民黨先消費重大治安事件，又攻擊國民健康安全，企圖為藍委赴中爭議轉移焦點，更為中共獨裁政權擦脂抹粉，泯滅人性毫無下限。

據傳中共接觸我國在野黨立委，盼確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人近期到中國廈門出席台商活動遭到質疑，對此，吳宗憲今反駁，現在是21世紀通訊軟體非常發達，需要像100年前、接受任何指令要面對面來傳達嗎？「民進黨立委很多家人也在中國大賺錢啊！為何藍委赴中就變賣台？民進黨還宣傳赴陸會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」

吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，對其立院同事之直系親屬進行人身攻擊，拿一般民眾的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。

吳崢指出，中共器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐，而根據統計今年至10月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。面對中共劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中共擦脂抹粉。國民黨繼上次稱普廷不是獨裁者後，再一爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。

吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點。我們已經無法要求國民黨黨主席約束自己的從政黨員謹言慎行，因為連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒，這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。

