康家瑋參選台北市議員 黃捷西門町站台力薦「即戰力」

爭取代表民進黨參選台北市中正萬華選區市議員的康家瑋（左）合體立委黃捷（右），在象徵進步、多元價值的西門町彩虹地景宣講。（康家瑋提供）

民進黨台北市中正萬華議員參選人康家瑋，日前邀請甫獲得國際獎項肯定的立法委員黃捷，於西門町商圈進行宣講與在地踩點。兩人特別選在具備進步意義的「彩虹步道」出發，除了向世界展現台灣的多元價值，更透過走訪在地老店，傳達青年世代與基層生活接軌的決心。

黃捷宣講表示，西門町不僅是台北的經濟中心，更是代表性別友善與進步價值的地標，她身為青年世代立委，深知參與政治的艱辛，但在康家瑋身上看到了一股不服輸的韌性與對家鄉深厚的使命感。

黃捷強調，康家瑋不只有想法，更是中正萬華最需要的「即戰力」，既能深刻理解這座城市的歷史，又能以國際視野接軌地方事務，是能為中正萬華解決問題、發揮關鍵影響力的年輕力量。

康家瑋說，黃捷日前榮獲 One Young World「年度政治人物獎」，成為台灣首位獲得此國際獎項的政治人物，當她在舞台上大聲說出「我來自台灣」時，這份對國家的熱愛讓所有台灣人感到驕傲。

康家瑋指出，他自幼在中正萬華長大，這裡的一景一物都是成長的養分，除邀請黃捷來加油打氣，更想帶好朋友體驗最真實的萬華生活，兩人走訪探訪西門町老字號美食。

康家瑋強調，這些美食不僅是觀光指標，更是萬華最真實的生活縮影。他已準備好用最認真的態度，做一個懂在地人情、肯為鄉親打拚的議員，會將這份熱血與衝勁，轉化為守護家鄉的力量，為中正萬華創造更具包容力與活力的新氣象。

隨著黨內初選時間接近，有意參選北市中正萬華區的康家瑋（右），日前合體黃捷（中）挺進西門町大啖地方美食。（康家瑋提供）

