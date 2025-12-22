1.25兆國防特別條例草案屢遭藍白封殺 民調：53.7％民眾不樂見

賴清德總統提出8年1.25兆國防特別條例草案，遭藍白立委聯手3度表決封殺。台灣民意基金會今日發布最新民調，結果顯示高達53.7%民眾表示不樂見此結果，僅30.2%民眾表示樂見。（台灣民意基金會提供）

賴清德總統提出8年1.25兆國防特別條例草案，屢遭藍白立委聯手表決封殺，不讓排入院會報告事項付委審查。台灣民意基金會今（22）日發布最新民調，結果顯示高達53.7%民眾表示不樂見此結果，僅30.2%民眾表示樂見，不樂見者比樂見者多23.5%。

台灣民意基金會分析，這項民調傳達清楚訊息，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見1.25兆國防特別預算計畫在未經國會討論情況下即破局。

本次調查問及，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案），您是否樂見這樣的結果？」

根據民調結果，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

交叉分析顯示，從省籍族群角度，河洛人與客家人皆過半數不樂見國防特別預算案卡關。河洛人2成8樂見、5成5不樂見；客家人3成3樂見，5成1不樂見；外省人族群，4成3樂見、4成8不樂見。

從年齡層來看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見國防特別預算遭擋。其中，20至24歲年輕族群高達5成9不樂見；教育程度方面，從僅小學畢業至大學學歷的每一教育類別，均過半數不樂見國防預算遭藍白封殺，台灣社會不分年紀、教育程度，逾5成反對國防預算被立法院封殺。

政黨傾向方面，民進黨支持者8成7不樂見、5.6%樂見；國民黨支持者5成2樂見、3成3不樂見；民眾黨支持者5成9樂見，2成9不樂見；中性選民，3成2樂見，3成3不樂見。 即便是在野兩黨支持者，對8年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事 各自都有3成左右不樂見的狀況 。

本次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為2025年12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人，採市話7成、手機3成並用抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。

