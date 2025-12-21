藍白浮濫「逕付二讀」35法案 公督盟：韓國瑜讓立法院又回到全黑箱

公督盟執行長張宏林。（資料照）

立法院國民黨團挾藍白人數優勢，持續將爭議法案直接「逕付二讀」。據民進黨團彙整，本屆立法院由藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過法案高達16件；已「逕付二讀」、尚未三讀通過的爭議議案則有19件；立法院本會期合計35件法案，被藍白採「逕付二讀」沒收討論。對此，公督盟執行長張宏林直言，這件事要譴責立法院長韓國瑜，過去民進黨是完全打開國會議事的透明度，韓國瑜讓立法院又回到全黑箱，沒有人知道為什麼要通過這些法案，去辯證這些法案是否合理，這是立法院嚴重的倒退。

張宏林指出，藍白惡意運用議事規則來作惡，逕付二讀原本的法規設計上是要讓社會有高度共識的法案，不用再經過較為冗長的程序，希望能儘快通過立法公布，現在藍白是大量將有爭議違憲的法案逕付二讀規避討論。

請繼續往下閱讀...

張宏林表示，這件事要譴責立法院長韓國瑜，作為議事中立的角色，對於朝野高度有爭議的法規，韓應該依法來要求，有高度爭議的法案，要讓大家充分表達意見，尊重少數、讓多元的聲音得以發表，立法院要透明開放，於理來辯證、討論，但韓國瑜主持的立法院基本上都朝向愚民、黑箱的方式，過去民進黨是完全打開議事的透明度，韓國瑜現在卻不敢讓大家來辯證，反而讓所有法案直接逕付表決，而不做過程中的辯證。

張宏林認為，民主國家真理越辯越明，透過辯證也是公民教育很重要的一部分，若認為提出的修法很好，應該透過辯證取得社會大眾的肯定與支持，才有政治資本在下次選舉獲得更大的支持，現在惡意強行通過修法，韓國瑜創下史上最高的逕付二讀的現象，是國會及台灣民主之恥。

「逕付二讀應該是有高度共識，而不是高度爭議！」張宏林也舉例，修改立法院職權行使法時，委員會有20多個版本在討論，民眾黨團總召黃國昌透過再修正動議，提出全新的版本，這都是惡意運用議事規範，不符合該程序及法規設計的原意。

張宏林說，再修正動議是為了要填補在委員會經過充分討論以後，還是有疏漏的情況下，不用讓程序重跑、一個方便補正的方式，哪有再修正動議是全新的版本，等於是架空委員會。在韓國瑜主政的立法院，很明顯委員會功能遭到癱瘓，在院會大量通過史上最多爭議的法案，韓國瑜是個不及格、不中立、不專業的院長，現在是立法院朝野對立紛爭是最多的時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法