    憲訴法修正案違憲 民間司改會：籲全民聲援憲法法庭

    2025/12/21 14:42 記者吳昇儒／台北報導
    司法院上週五召開記者會，說明憲法法庭宣告修法違憲，引發熱議。（記者楊心慧攝）

    立法院去年通過「憲法訴訟法」修正條文，提高憲法法庭評議門檻，並一再封殺總統提名的大法官人選，令憲法法庭癱瘓將近一年。憲法法庭於19日宣告修法違憲，引發熱議。民間司改會今指出，該判決可避免立法權架空司法權，能回復其節制立法及行政濫權功能，可維持權力分立原則，呼籲社會大眾及法律專業人士，共同支持該判決。

    民間司改會於聲明中指出，支持憲法法庭做出的判決，肯認法庭進行司法自救以維護權力分立、穩定憲政秩序的重大正向意義。而憲法法庭為憲法的最終解釋者，基於維護憲法秩序之確信以及嚴謹的憲法解釋作成本判決，程序並無瑕疵。縱使大法官間有不同意見，可透過參與案件的評議反應，忠實履行「憲法」所賦予的職責。

    另，立法權及行政權均有遵守憲法並維護憲政秩序的義務，如有未能協商的憲政爭議，應透過憲法法庭調節，任一方皆不應恣意詮釋憲法，以此作為政治手段，加劇憲政衝突。朝野應理性協商大法官人事同意案，勿將憲法法庭作為政治競爭的犧牲品。

