為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小橘書拿到了嗎？內政部：全台完成發送近7成

    2025/12/21 13:00 記者林欣漢／台北報導
    內政部表示，截至12月19日止，小橘書全台完成發送已達69.78％，整體發放作業順利進行中。（資料照）

    內政部表示，截至12月19日止，小橘書全台完成發送已達69.78％，整體發放作業順利進行中。（資料照）

    政府印製的「台灣全民安全指引」（小橘書）陸續送達家戶，內政部今天表示，截至12月19日止，全台完成發送已達69.78％，整體發放作業順利進行中，也獲得各界高度關注與肯定。

    內政部自11月中旬起正式啟動《台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。

    內政部說明，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2556份，前3梯次已發放86.32％，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

    內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於下週（12月24日）開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。內政部將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更有韌性的臺灣社會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播