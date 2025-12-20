邱垂正：中共促統轉移國內外壓力 兩岸情勢已大不同

陸委會主委邱垂正。（資料照）

陸委會主委邱垂正今天表示，中國國家主席習近平在面對內外挑戰下，為了轉移焦點及強化其2027年延任的正當性，中共必須在「統一台灣」及「取代美國」上積極作為。疫情後兩岸情勢已大不同，呼籲民眾重新認識中共政權。

邱垂正今天出席「TIA名人講堂：兩岸關係與政府兩岸政政策」時表示，習近平將統一台灣視為「中華民族偉大復興」的必然要求。中共正面臨內外挑戰，包括經濟衰退、失業率增加、債務與金融風險升高，導致需依賴高壓維穩應對社會抗爭。同時，美國及其盟邦在印太圍堵中國的活動增加，國際「反中」浪潮升高，「一帶一路」計畫受挫等。

邱垂正表示，在這些內外挑戰下，習近平為了轉移焦點及強化其2027年延任的正當性，中共必須在「統一台灣」及「取代美國」上積極作為。中共20大後對台工作急迫感提高。

共軍擾台常態化 中對台實施法律戰

他提到，疫情後兩岸情勢大不同，包括共軍擾台常態化。2024年偵獲共機5096架次，共艦2503架次，3080架次越中線或進入空域，創歷史新高；2024年執行「聯合戰備警巡」40次，也創歷史新高。

邱垂正又指，中共對台實施法律戰，如今年1月至11月接獲國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由總計256人，較2024年增加近4倍。

他指出，中共近年明顯加強促統，包括清晰劃定「反獨促統」紅線，在台灣社會及區域間激發對兩岸關係的認知轉變，即從「維持現狀」到「統一大勢」。中共學界稱，從現在到2035年為「和統10年關鍵期」；涉台系統也將強化促統工作。

邱垂正表示，現在的中國大陸跟過去不太一樣，民眾應重新認識中共政權及兩岸關係。總統賴清德在520就職演說已提到，呼籲中共正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇及對民主自由的堅持。台灣的和平四大支柱行動方案，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

有出席講座的民眾表示，自己是移民到台灣的香港人，當年北京承諾香港「50年不變」，但50年未過一半，香港已經面目全非。

邱垂正表示，香港這一例子證明中共不可信，主權最重要。

另外，海基會董事長吳豊山日前宣布辭職，任職至今年12月31日，任期只有13個月。對於接任人選，邱垂正向中央社記者表示，會在吳豊山完成任期之後，適當時機會對外說明。對於有媒體報導，接任人可能是立法院前院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全，他表示，適當時候會對外說明。

