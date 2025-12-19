為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    憲法法庭復活、監院預算釋憲案露曙光？李鴻鈞：盼有好的方向

    2025/12/19 19:59 記者方瑋立／台北報導
    監察院副院長李鴻鈞今率領監察委員赴行政院進行年度巡察，隨後下午召開記者會。（記者羅沛德攝）

    監察院副院長李鴻鈞今率領監察委員赴行政院進行年度巡察，隨後下午召開記者會。（記者羅沛德攝）

    憲法法庭針對「憲法訴訟法」修正案做出114年憲判字第1號判決，宣告相關條文違憲失效，意味著憲法法庭運作將不受高門檻限制，得以恢復正常審理功能。針對憲法法庭「復活」是否讓監察院提出的預算釋憲案出現轉機？監察院副院長李鴻鈞今（19）日受訪時表示，尊重憲法法庭職權，對於針對監院預算釋憲案是否看見「曙光」，他僅說，盼各界「心平氣和、各司其職」，期盼能有好的方向。

    立法院去（2024）年底三讀通過「憲法訴訟法」修正案，大幅提高大法官判決門檻，外界已質疑癱瘓憲法法庭。憲法法庭今下午正式宣判該修法程序有重大瑕疵且違反權力分立原則，宣告違憲。由於監察院今（民國114）年度預算案先前遭立法院大幅刪減，監察院日前已向憲法法庭聲請釋憲；隨著憲法法庭運作障礙排除，媒體在今日監察院巡察行政院後記者會上，詢問李鴻鈞是否認為預算案的釋憲結果將迎來「一絲曙光」。

    對此，李鴻鈞回應時嚴守分際說，「憲法訴訟法」相關爭議是大法官的職權，「監察院不能表示任何的意見」。但他指出，當初在預算議題上，監察院確實有一個釋憲案在憲法法庭，但對於後續要怎麼走，並非監察院可以去做任何詮釋。

    面對媒體追問釋憲前景，李鴻鈞語帶保留地說，「是不是看到曙光，我們也不知道」，但他強調，希望大家能夠「心平氣和、各司其職」，希望（國家發展）能有好的方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播