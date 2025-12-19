前立委指退休警消1年年資被消失 銓敘部：完全錯誤

駁斥藍委游毓蘭指退休警消1年年資被消失，銓敘部今聲明澄清該說法完全錯誤。（資料照）

國民黨前立委游毓蘭今在臉書發文指，很多退休警消收到銓敘部重新計算所得替代率的公文，但有人審定年資26年，核定替代率卻少了2.5個百分點，1年年資被暗算消失。銓敘部今日發聲明駁斥游毓蘭的說法完全錯誤，直指「這完全是錯誤的說法，那1年並沒有消失。」

警察人員人事條例第35條規定，於今（2025）年4月27日修正施行，銓敘部據此審定退休警消人員退休所得替代率之審定函，游毓蘭在臉書發文指，銓敘部「計算矛盾」大解密：1年年資在公文裡被暗算消失了，有人審定年資26年，核定替代率卻以年資25年，替代率少了2.5個百分點，指責是行政機關制度性陰謀，賭退休人員「懶得算、不敢告」，一旦超過30天復審期，錯誤就成「既定事實」，終身少領。但銓敘部表示，按照立法院三讀通過警察人員人事條例第35條及附表3規定，退休年資26年，退休所得替代率是62.5%，游女士在臉書貼文所列算法「26年 ×2.5% = 65%」，完全不正確且毫無根據，銓敘部籲請不要再將錯誤訊息以訛傳訛，造成不必要的誤解。

銓敘部進一步澄清，銓敘部完全依照警察人員人事條例規定，另予審定已退休警消人員之退休所得替代率，均依法律規定辦理，並無錯誤。

