批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議

民眾黨19日舉行記者會，回應憲訴法部分條文遭宣告違憲，由黨主席黃國昌說明。（記者方賓照攝）

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。

黃國昌今天下午偕民眾黨立委林國成、陳昭姿舉行記者會表示，立法院今天上午有過半立委才對賴總統違反憲法72條提出彈劾，沒想到下午5位綠色大法官就助攻賴清德走上獨裁之路，將立法院依法通過的法律架空，判決違憲。

黃國昌認為，這5位綠色大法官做出的所謂判決「就是廢紙一張」，因為該憲法法庭根本是非法召開不具備審判權。他說，憲法法庭今天作出的違憲判決當然無效，5大法官非法召開憲法法庭，竟還排除另外3位現任大法官參與的權利，此種荒謬的情境從來未曾在中華民國憲政史上看過。

黃國昌指出，5位大法官根本是將自己置於法律之上，自命太上皇，不只將新的憲訴法判無效，連舊法都不遵守。查修正前憲訴法第30條規定，憲法法庭要做成判決，應有現有大法官總額的3分之2參與評議，以現在8位大法官計算，至少要有6位大法官參與評議才合法，如今「5個綠色大法官是自己拆了憲法法庭」。

黃國昌說，憲法法庭判決「憲法法庭需有最低出席人數與最低同意票數」違憲，但看看美國聯邦最高法院、日本、南韓、南非、捷克等各國憲法法庭，都有最低人數要求，也都能運作，憲法法院之組成，本來就是憲法授予立法院來規範。他直批，在5位大法官助陣下，台灣民主憲政正式崩壞，此事嚴重性非同小可，接下來發生所有事情，「賴清德及這五位無法無天綠色大法官要負全部責任！」

媒體提問，現在司法院號稱憲法法庭已經重新運作，民眾黨是否會針對行政院不副署財劃法聲請釋憲、以及提出其他反制作為。黃國昌回應，民眾黨一定會有反制作為，正告賴清德總統，這個週末冷靜想一想，要把國家帶去哪裡？5位大法官無法無天，不管用什麼華麗的詞藻，都掩飾不了這5位大法官今天所做的違憲判決已經親手拆掉了憲法法庭，人民不會信服、對任何人也不會有拘束力。

